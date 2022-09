La Laver Cup 2022, che ha sancito la prima vittoria in assoluto del Team World, verrà ricordata per il ritiro di Roger Federer, celebrato con un toccante omaggio dopo aver disputato la sua ultima partita in carriera in coppia con Rafael Nadal, suo storico avversario in campo. Ai microfoni di Eurosport, Andy Murray, presente alla Laver Cup nel Team Europe, ha commentato così il momento dedicato alla leggenda svizzera:

"Ritiro? Non ci sto pensando adesso. Di certo non avrò e non merito un addio del genere. Roger si è meritato quella notte; è stato speciale avere tutti i suoi rivali storici lì a bordo campo. Io non avrò una partita d’addio, suppongo; probabilmente annuncerò quando giocherò il mio ultimo evento, ma non so quando sarà. Gioco ancora un tennis competitivo e mi sento fisicamente bene contro i migliori giocatori".

"Se lo guardo da una prospettiva più ampia, se penso a cosa ha fatto Roger per lo sport e cosa hanno fatto anche Rafa e Novak e com'è stata quell'epoca, allora è stato speciale".

