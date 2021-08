Senza Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Dominic Thiem, gli organizzatori della Laver Cup hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per consegnare nelle mani di Bjorn Borg e John McEnroe due team all’altezza delle aspettative del pubblico. Le due compagini, Europa e Mondo, sono state definite e saranno di scena nel fine settimana del 24 settembre, al TD Garden di Boston.

A comporre il team Europe ci saranno Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Casper Ruud e Matteo Berrettini. Per il team World vedremo Diego Schwartzman, Reilly Opelka, John Isner, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime e Nick Kyrgios.

Nel team Europe, ci sarà spazio per una prima volta. Quella di Matteo Berrettini, che ha parlato così dell’emozione che proverà nel scendere in campo assieme a tutti questi grandi giocatori: “Giocare al TD Garden con gli spalti pieni e Bjorn Borg in panchina è semplicemente pazzesco. È il sogno di un bambino che diventa realtà, ma soprattutto sarà un’esperienza incredibile”.

