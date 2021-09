Nessun miracolo per Nick Kyrgios. L’atmosfera di Laver Cup, evento a lui sempre molto caro, non ricuce il gap tra il n°3 del mondo e l’attuale n°95 della classifica normale. Distanza non veritiera, se facessimo la misura del talento; gap assolutamente reale se prendiamo il concetto di ‘atleta’. Contro Stefanos Tsitsipas infatti Nick Kyrgios ha potuto poco dal punto di vista fisico: da una parte un giocatore ben allenato, attento e molto pimpante; dall’altro un tennista che al 4° game dopo qualche allungo già boccheggiava. Troppo precaria la condizione fisica di Kyrgios e troppo più forte, alla distanza, la voglia di Tsitsipas di giocare un buon match e non lasciare nulla al caso.

Ha così dominato il tennista greco, con un primo parziale in cui Kyrgios ha anche rischiato di andare sotto di due break che avrebbero significato 6-1; l’australiano si è salvato, ma il 6-3 è stato netto e senza storie. Più equilibrio nella seconda partita, dove Kyrgios ha provato a lanciare qualche segnale di vita, in particolare nell’ottavo game, quando spalle al muro il funambolico tennista di Camberra ha avuto le uniche chance di questa partita: 5 palle break, di cui 3 consecutive. Su nessuna di queste però Kyrgios è riuscito a piazzare il controbreak del 4-4, lasciando a Tsitsipas la strada verso la vittoria per 6-3 6-4.

Il Team Europe trova così gli immediati 2 punti del primo singolare del sabato, che portano la squadra capitanata da Borg sul 5-1. Al Resto del Mondo ora servono disperatamente delle vittorie. Ma visti i match di singolare, dove sono ampiamente sfavoriti, la Laver Cup potrebbe già essere quasi conclusa al termine di questa seconda giornata.

