20:23 - Opelka zoppica, Ruud gestisce

Ancora il norvegese vivo protagonista nell'avvio di secondo parziale: prima tiene l'americano a zero nel suo turno a servizio, poi lo punzecchia nel secondo game: 6 parità, 18 punti giocati e 2 palle break salvate, Opelka si salva a fatica. 1-1.

20:00 - Ruud conquista il primo set

Sul turf di Boston, per ora, gara a senso unico. Opelka risulta fiacco e pesante nei movimenti, mentre Ruud controlla gli scambi con una scioltezza esemplare. Il primo set si chiude sul 6-3 per Team Europa, grazie ai due break strappati dal norvegese. Opelka non ha sfruttato una palla break all'8° game.

19:35 - Break Ruud!

Al terzo gioco arriva il break del norvegese, che capitalizza sulla pigrizia a rete dell'americano: sulla prima palla break, Opelka stecca il serve and volley e regala il vantaggio al giocatore del team Europe. Il copione della gara - scambi prolungati a ritmi tutt'altro che elevati - sta avvantaggiando palesemente Ruud.

19:20 - In campo Ruud e Opelka

Inizia il primo parziale tra il norvegese (Europa) e l'americano (Resto del Mondo). Ruud 10° nel ranking ATP, Opelka 19°. Già 4 titoli stagionali per il norvegese, mentre il gigante a stelle e strisce ha vissuto il miglior momento della sua annata a Toronto, sconfitto in finale da un Medvedev incandescente.

19:10 - Sfilano Team Europe e Rest of The World

Ingresso al TD Garden con tanto di giochi di luce per i giocatori delle due squadre: Borg e McEnroe guidano i propri ragazzi davanti a una platea gremita. A breve il match d'apertura tra Ruud e Opelka.

19:00 - Si parte con Ruud-Opelka

Una sfida interessante quella tra il norvegese, rappresentate del Team Europe e l'americano, rappresentante del Team World. I precedenti dicono 2-1 Ruud, con lo scandinavo che si è imposto abbastanza a sorpresa anche nell'ultimo incrocio sul cemento di Cincinnati qualche settimana fa. Un match tirato vinto al tie-break del 3°set. Poi la vittoria di Ruud sulla terra di Houston nel 2019; unico successo di Opelka nel turno decisivo di qualificazione all'Australian Open 2017.

18:55 - Il regolamento

QUI LA PREVIEW: I 5 MOTIVI PER SEGUIRE LA LAVER CUP Regolamento molto chiaro: le partite vinte oggi valgono 1 punto; quelle di sabato 2 punti; quelle di domenica 3 punti. La prima squadra che arriva a 13 punti vince la Laver Cup (24 quelli disponibili). In caso di parità al termine dell'ultima partita di domenica, lo spareggio consisterà in un match di doppio con un set secco.

18:50 - Laver Cup 2021, al via la prima giornata: il programma

Amici di Eurosport un saluto, benvenuti al LIVE blogging della Laver Cup 2021. Vi accompagneremo insieme nel corso della serata e poi della notte fino al termine di questo venerdì, che prevede le classiche 4 partite in 2 sessioni separate. Si parte con Ruud-Opelka, poi Berrettini-Auger Aliassime. Dall'1:00 di notte spazio a Rublev-Schwartzman, infine il doppio con Berrettini/Zverev che sfidano Isner/Shapovalov.

DALLE 19:00

Casper Ruud vs Reilly Opelka

Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime

DALL'1:00

Andrej Rublev vs Diego Schwartzman

M.Berrettini/A.Zverev vs J.Isner/D.Shapovalov

