Premium Tennis Stefanos Tsitsipas - Nick Kyrgios

CLASSIFICA LIVE: EUROPA-MONDO, 3-1

19:49 - Primo set Tsitsipas, 6-3

In 33 minuti Tsitsipas ha sostanzialmente dominato questo primo parziale, mai realmente in discussione. Il greco è apparso superiore anche dal punto di vista fisico, dove Kyrgios è apparso quasi subito in difficoltà. Primo set senza storie, Kyrgios non si è ancora infiammato.

19:33 - Tsitsipas primo allungo

Il greco è scappato sul 4-1, con Kyrgios in qualche modo un po' fuori fase dentro questa partita. Non si è ancora acceso l'australiano, che non ha fatto vedere nemmeno nessuno dei suoi numeri fin qui.

19:17 - Via, si parte con Tsitsipas-Kyrgios

Al via la sfida tra Tsitsipas e Kyrgios, il greco al servizio.

19:03 - Regolamento

Ricordiamo che oggi le partite vincono valgono 2 punti, quindi si inizia davvero a fare sul serio e nulla è compromesso per il Team World. Che ha però bisogno di accorciare, visto il 3-1 attuale con cui conduce l'Europa.

18:50 - Si parte con Tsitsipas-Kyrgios

Promette spettacolo il primo match di oggi, con l'incrocio tra Tsitsipas e Kyrgios. 2-0 i precedenti nei confronti dell'australiano che rappresenta il Team Wolrd. Il primo a Washington nel 2019, il secondo in ATP Cup 2020 con un 7-6 6-7 7-6 davvero tiratissimo. C'è sempre stato equilibrio insomma, vediamo se sarà così anche oggi.

18:45 - Il recap del Day1, 3-1 Europa

La prima giornata si è conclusa con un 3-1 a favore dell'Europa, grazie alle vittorie nei 3 singolari: Ruud ha battuto Opelka, Berrettini ha battuto Auger-Aliassime e Rublev ha battuto Schwartzman. Nel doppio però vittoria Resto del Mondo grazie a Isner/Shapovalov su Berrettini/Zverev. Qui sotto gli highlights delle 4 partite.

18:50 - Laver Cup 2021, al via la seconda giornata: il programma

Amici di Eurosport un saluto, benvenuti al LIVE blogging della Laver Cup 2021. Vi accompagneremo insieme nel corso della serata e poi della notte fino al termine di questo sabato, che prevede le classiche 4 partite in 2 sessioni separate. Si parte con Tsitsipas-Kyrgios, poi Zverev-Isner. Dall'1:00 di notte spazio a Medvedev-Shapovalov, infine il doppio con Tsitsipas/Rublev che sfidano Isner/Kyrgios.

Sessione diurna – ore 19 italiane

S. Tsitsipas vs N. Kyrgios

A. Zverev vs J. Isner

Sessione serale – ore 1 italiane

D. Medvedev vs D. Shapovalov

A. Rublev/S. Tsitsipas vs N. Kyrgios/J. Isner

