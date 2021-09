Premium Tennis A. Rublev / A. Zverev - R. Opelka / D.Shapovalov 18:00-20:00 Live

CLASSIFICA LIVE: EUROPA-MONDO, 11-1

18:45 - Primo set Rublev/Zverev, 6-2

In mezz'ora esatta il duo europeo ha dominato questo primo parziale, scappando sul 4-0 in maniera immediata e perentoria e confermando il gap di valori visto fin qui in questa 3 giorni di incontri. Non c'è storia.

18:25 - Doppio break Europa

Partono subito forte Rublev e Zverev che sono già sopra di due break, un 3-0 a favore degli europei che dopo il cambio di campo potranno anche servire. Una 3 giorni devastante, a senso unico.

18:10 - Si parte col doppio

Rublev e Zverev contro Opelka e Shapovalov. Il Team World non ha margine di errore: deve vincerle tutte. 11-1 il punteggio Europa, ricordiamo che ogni match oggi vale 3 punti.

17:50 - Il recap di ieri

E' stato un dominio europeo. Tsitsipas troppo più giocatore di Kyrgios, Isner ha dato veramente tutto con Zverev ma non è bastato e lì forse si sono spente le speranze del Resto del Mondo. In sessione serale infatti Medvedev ha piallato Shapovalov e il Resto del Mondo ha perso anche il doppio, disciplina dove avano trovato l'unico punto nella prima giornata. Qui sotto gli highlights

17:45 - Laver Cup 2021, al via l'ultima giornata: il programma

Amici di Eurosport un saluto, benvenuti al LIVE blogging della Laver Cup 2021. Vi accompagneremo insieme nel corso della serata e poi della notte fino al termine di questa domenica. Dopo l'enplein europeo di Sabato, con 4 vittorie su 4, il Team Europe conduce 11-1 ed è di fatto a una sola vittoria dalla quarta Laver Cup su 4 edizioni. Oggi ogni partita vale 3 punti: Team Wolrd le deve vincere tutte per ribaltare la classifica. Questo il programma: si apre col doppio, poi eventualmente via-via le altre partite.

DALLE 18:00

Rublev / Zverev (Europa) – Opelka / Shapovalov (Mondo)

A seguire eventuale singolare Zverev (Europa) – Auger-Aliassime (Mondo)

A seguire eventuale singolare Medvedev (Europa) – Schwartzman (Mondo)

A seguire eventuale singolare Tsitsipas (Europa) – Isner (Mondo)

