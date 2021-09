Discovery Sports ha siglato un accordo decennale per trasmettere la Laver Cup in esclusiva dal 2021 al 2030, ampliando ulteriormente la sua offerta di tennis che comprende 3 prove del Grande Slam.

In diretta su Eurosport 1 e discovery+, la Laver Cup 2021 si terrà da venerdì 24 a domenica 26 settembre a Boston, negli Stati Uniti, con il Team Europe pronto a difendere il titolo vinto a Ginevra nel 2019 e oggi rappresentato dal campione dello US Open Daniil Medvedev insieme a Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, il numero 1 d’Italia Matteo Berrettini e Casper Ruud, capitanati da Björn Borg e dal suo vice Thomas Enqvist.

Il Team World sfiderà i campioni in carica rappresentato da Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Reilly Opelka, John Isner e Nick Kyrgios, capitanati da John e Patrick McEnroe.

US Open Becker sul flop di Djokovic: "Ha sbagliato ad andare a Tokyo" 25 MINUTI FA

Il torneo, inaugurato nel 2017 da TEAM8 - società di sport e intrattenimento co-fondata da Roger Federer - e intitolato a Rod Laver unico campione del Grande Slam nel 1969, oppone sei dei migliori tennisti europei a sei del resto del mondo: un evento a squadre fra i più spettacolari del calendario di tennis.

La copertura della Laver Cup sarà estesa al più largo pubblico in tutta Europa grazie ai canali e le piattaforme digitali di Discovery come Eurosport e discovery+ , nuovo servizio OTT che a partire dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha incluso tutto lo sport targato Discovery.

La notizia segue il prolungamento dello storico accordo che lega Discovery Sports all’Australian Open, su Eurosport dal 1995 e in esclusiva sui canali Discovery per il prossimo decennio fino 2031. Quest’anno, l’Australian Open ha fatto registrare un aumento del 61% dei visitatori su tutte le piattaforme digitali, trainate dall’App di Eurosport.

Andrew Georgiou, Presidente di Discovery Sports: «Siamo lieti di costruire sul nostro recente accordo per mostrare l’Australian Open un’altra partnership decennale per portare la Laver Cup agli spettatori di tutta Europa. Discovery ha una comprovata esperienza nel diffondere la bellezza del tennis attraverso il suo story-telling, la competenza dei suoi commentatori e la migliore tecnologia di distribuzione e copertura dei più grandi tornei a un pubblico vasto e ineguagliabile. Non vediamo l'ora di lavorare come partner di fiducia della Laver Cup per continuare a far crescere la portata del torneo».

Tony Godsick, CEO di TEAM8 e Chairman della Laver Cup: «Siamo entusiasti di poter cooperare con Discovery Sports ed Eurosport in questo storico accordo decennale che porterà la Laver Cup agli appassionati di tennis e di sport in tutta Europa. Il Team Europe ha vinto le prime 3 edizioni della Laver Cup e per questo, grazie a Eurosport, non vediamo l'ora di coinvolgere i fan di tutto il continente su ogni piattaforma».

Tennis Nadal: "Rientrare sarà difficile e doloroso, ma darò tutto" 2 ORE FA