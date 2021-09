Laver Cup, di nuovo nel calendario ATP dopo l'annullamento del 2020 a causa del Covid-19. Per la prima volta non ci sarà nessuno tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, ma Dal 24 al 26 settembre si disputa la quarta edizione della, di nuovo nel calendario ATP dopo l'annullamento del 2020 a causa del Covid-19. Per la prima volta non ci sarà nessuno tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, ma uno degli uomini più attesi è il nostro Matteo Berrettini . Il romano guiderà il Team Europa, ancora imbattuto da quando questo evento è stato concepito. Riuscirà il Team Resto del Mondo a sfatare il tabu? Di seguito la guida completa del torneo.

Europa vs Resto del Mondo: lo spettacolo della Laver Cup

Quando e dove si gioca la Laver Cup?

La quarta edizione della Laver Cup si gioca al TD Garden di Boston, casa dei Celtics (NBA) e dei Bruins (NHL) da venerdì 24 a domenica 26 settembre 2021. La capitale del Massachusetts succede nell'albo d'oro delle città ospitanti dell'evento a Praga, Chicago e Ginevra.

Il regolamento

Come detto l'Europa non ha mai perso in questa manifestazione, avendo battuto il Resto del Mondo nei passati anni rispettivamente 15-9, 13-8 e 13-11. Per quanto riguarda il sistema di punteggio, ogni incontro vale di più man mano che passa il torneo. Il venerdì ogni vittoria vale un punto, il sabato due punti e la domenica tre punti. La prima squadra a raggiungere quota 13 (su un totale massimo di 24) viene proclamata vincitrice. Se il punteggio è di 12-12 si gioca un ulteriore partita per decretare la squadra vincente. Nessun giocatore può giocare nel singolare più di due match in tre giorni e almeno quattro dei sei giocatori di ogni squadra devono giocare in doppio.

Dove guardare la Laver Cup

Tutte le partite della Laver Cup saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport.

Il programma

La prima sfida di singolare comincia venerdì alle 19 ora italiana e sarà seguita da un altro singolare nella cosiddetta sessione diurna. Nella sessione serale (dall'1 ora italiana) ci sarà il terzo singolare e a seguire il primo doppio. Sabato il programma è lo stesso. Domenica, si comincia un'ora prima, alle 18 italiane, con l'ultimo doppio. A seguire, gli ultimi tre eventuali singolari in un'unica, lunga sessione.

I partecipanti

TEAM EUROPA

Capitano: Bjorn Borg

Vice-capitano: Thomas Enqvist

DANIIL MEDVEDEV

STEFANOS TSITSIPAS

ALEXANDER ZVEREV

ANDREY RUBLEV

MATTEO BERRETTINI

CASPER RUUD

Riserva: Feliciano Lopez

TEAM RESTO DEL MONDO

Capitano: John McEnroe

Vicecapitano: Patrick McEnroe

FELIX AUGER-ALIASSIME

DENIS SHAPOVALOV

DIEGO SCHWARTZMAN

REILLY OPELKA

JOHN ISNER

NICK KYRGIOS

