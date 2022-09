Tennis

Arriva la Laver Cup, l'ultimo atto della strepitosa carriera di Roger Federer

Venerdì, sabato e domenica a Londra si giocherà la Laver Cup: Team Europa contro Team Resto del Mondo, in un'emozionante sfida che raccoglie tutti i campioni più forti del momento e che sarà il torneo di addio al tennis di Roger Federer, il GOAT del tennis. Potrete seguire la Laver Cup in diretta e in esclusiva su Eurosport e su discovery+.

00:01:04, 14 minuti fa