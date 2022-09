Cosa ci ha lasciato la Laver Cup? Innanzitutto, Il vuoto di Roger Federer , che da oggi non è più un giocatore ATP ma un felice pensionato. Quella di venerdì sera, alla O2 Arena, insieme a Rafael Nadal , è stata una delle nottate più intense degli ultimi anni. Le lacrime, gli abbracci, il pubblico, l’amore. Alcuni dicono che si vive per momenti per quelli. Ecco, noi abbiamo vissuto quattro ore incredibili, difficilmente ripetibili e spiegabili a parole , ma che ci hanno lasciato dentro un mix di tristezza (per l’addio) e felicità (per come è riuscito a viversela).

Cosa ci ha lasciato la Laver Cup?Spesso e volentieri abbiamo visto – e vediamo tutt’ora – giocatori che in campo si insultano, si odiano, vanno oltre il confine del decente. Bene, questa Laver Cup ha mostrato tutto il contrario. In tre giorni non c’è stata polemica, non c’è stata tensione, non c’è stato litigio. Anzi, i ragazzi si sono dimostrati degli ottimi compagni di squadra e amici , sempre pronti a dispensare un consiglio e una parola buona. Particolarmente produttivo Novak Djokovic , che è stato dipinto più e più volte come il cattivo, ma che in realtà si è dimostrato – per l’ennesima volta – una persona di altissimo livello (quantomeno a livello tennistico).