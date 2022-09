Matteo Berrettini e Novak Djokovic chiudono la seconda giornata alla O2 Arena come meglio non si potrebbe. La coppia italo-serba piega la resistenza di Jack Sock e Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 21 minuti di gioco. Partita quasi sempre in controllo per i due amici, che oltre a scambiarsi le idee in italiano hanno messo in mostra Un’intesa perfetta, un doppio stellare.chiudono la seconda giornata alla O2 Arena come meglio non si potrebbe. La coppia italo-serba piega la resistenza dicon il punteggio diPartita quasi sempre in controllo per i due amici, che oltre a scambiarsi le idee in italiano hanno messo in mostra un’ottima qualità di tennis . In particolare Matteo, bravo a tenere alto il livello sia a fondocampo che a rete. Novak invece ha fatto il Novak, giocando e vincendo due partite nella stessa sera . Per Team World una sconfitta che tutto sommato rientra nelle previsioni della vigilia: de Minaur e Sock hanno avuto una bellissima reazione a fine primo set, ma nel complesso non sono mai riusciti a controbattere la potenza di fuoco del duo europeo.

Con il punteggio che ora dice 8-4 per i padroni di casa, l’ultima giornata in programma domani diventa cruciale. Alla banda di Team Europe bastano 5 punti per confermarsi campione (aka due successi: nell’ultima giornata ogni vittoria vale tre punti), mentre ai ragazzi di John McEnroe serve un vero e proprio miracolo.

La cronaca del match

L’inizio del match è tutto di marca azzurra: Team Europe scappa via 3-0 grazie al break nel secondo game. Berrettini è solido con il servizio e la volée, mentre Nole è assolutamente debordante in risposta. Team World è frastornato, ma in qualche modo Sock e de Minaur rimettono insieme i cocci e tornano in pista. Nel nono gioco, un po’ dal nulla, arriva il contro-break a zero, mentre nel decimo il set incontra la parità (5-5). Ripresi e amareggiati, i padroni di casa alzano nuovamente il livello e in 48 minuti chiudono il parziale 7-5. Molto bene Berrettini con tutti i colpi, Djokovic estremamente elastico.

A Djokovic-Berrettini il 1° set: difesa granitica ed esultanza

Nel secondo set le cose vanno secondo un andamento normale fino al 2-1 per il duo europeo, quando l’anello debole diventa improvvisamente Sock. Dopo un paio di buone iniziative di Berrettini, due brutti errori di dritto dell’americano costano il turno di servizio al duo del Team World. Sia il romano che Djokovic tengono in maniera abbastanza agile i loro turni di battuta; non è così per gli avversari, con Sock che sul 5-2 consegna un match point agli europei con un tentativo di smash in salto inutile e anche dannoso, visto che finisce in rete. Di chance per chiudere ne arriva una seconda, con un bello schema lob-volée incrociata chiuso da Berrettini. Ed è quella buona: seconda vittoria di giornata per entrambi gli uomini in blu.

Berrettini chiude con la volée di rovescio, Djokovic si esalta

