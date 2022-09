Matteo Berrettini, affiancato nel match di doppio da Sir Andy Murray, incassa una sconfitta per 6-2 3-6 8-10 dal duo Auger-Aliassime/Sock. L’azzurro aveva affrontato e battuto ciascuno dei due tennisti alla seconda giornata (Team World capitanato da John McEnroe, in grado di accorciare le distanze sull’8-7 (i punti per la vittoria valgono triplo all’ultima giornata). Ora tocca a Djokovic ristabilire le distanze di sicurezza nell’imminente match contro Auger-Aliassime e avvicinare il Team Europe alla quinta vittoria consecutiva del titolo: il secondo confronto di giornata tuttavia, non sarà decisivo. Falsa partenza per il Team Europe nella terza e ultima giornata di Laver Cup:, affiancato nel match di doppio da Sir, incassa una sconfitta perdal duoL’azzurro aveva affrontato e battuto ciascuno dei due tennisti alla seconda giornata ( il canadese nel singolare l’americano nel doppio al fianco di Djokovic). Una sconfitta che rimette in carreggiata il(i punti per la vittoria valgono triplo all’ultima giornata). Ora tocca a Djokovic ristabilire le distanze di sicurezza nell’imminente match contro Auger-Aliassime e avvicinare il Team Europe alla quinta vittoria consecutiva del titolo: il secondo confronto di giornata tuttavia, non sarà decisivo.

La cronaca del doppio

Certamente il tandem italo-scozzese non mette in mostra la stessa esplosività e pathos di quello italo-serbo andato in onda ieri sera, ma si rivela comunque più che adeguato per mandare fuorigiri un duo americano a tratti spaesato. Il mattatore del primo set è proprio Matteo Berrettini. L’azzurro si conferma efficiente e puntuale nel servizio al corpo rendendo la vita facile al compagno britannico. Un doppio fallo di Sock al terzo game apre al primo break europeo: Berrettini non concede nulla e controbilancia le leggerezze di Murray da fondocampo, mentre il primo parziale scivola rapidamente dalle mani del Team World. Particolarmente scoordinato Auger-Aliassime, che con un’ennesima parata imprecisa al settimo game regala doppio break e set agli avversari.

Murray con un tocco dolcissimo: Auger-Aliassime e Sock pietrificati

La variabile chiave del secondo set però, si rivela essere proprio il numero 13 mondiale. Auger innesca una crescita esponenziale nel corso del secondo parziale: pimpante a rete, lucido nell’infilare gli avversari con dei passanti micidiali e soprattutto coriaceo in difesa. Proprio da un suo recupero disperato nasce la chance del primo break americano. Al secondo game, Auger manda in cortocircuito Murray e inverte l'inerzia del match. Berrettini e Murray avrebbero persino la chance per rientrare nel set, ma non si dimostrano abbastanza lucidi per raccoglierla: al settimo gioco Team Europe non sfrutta due palle del controbreak, subito annullate dalla voracità sotto rete di Auger-Aliassime.

Team World prolunga così la contesa al fatidico super tie-break. Qui, sia Berrettini che Murray si irrigidiscono inspiegabilmente concedendo due doppi falli sanguinosi. Il team World rimane in scia fino alla fine, poi sfrutta le incertezze di Murray sotto rete per operare il sorpasso decisivo sul 10-8.

