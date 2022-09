Roger Federer chiude la sua esperienza tennistica con una sconfitta. Nell’ultimo match del Day1, in quel di Londra, Jack Sock e Frances Tiafoe passano sulla coppia dei sogni con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 11-9 in due ore e tredici minuti di gioco. In virtù di questo risultato Team World pareggia il conto e sale 2-2.

La cronaca del match

Il primo set è veramente equilibrato. Team Europe può contare sulla grande intesa di coppia, nonostante un Federer lontano dalla miglior condizione, mentre Team World ha meno classe ma più potenza. I primi otto game scorrono via leggeri, quasi incuranti della caratura del match, poi nel nono gioco Nadal si ritrova improvvisamente in difficoltà. Rafa, dopo un percorso netto, concede palla-break, ma in qualche modo riesce a salvarsi e conserva il proprio turno. Dopo il cambio campo, quasi scossi dall’opportunità avuta su un piatto d’argento, i due americani pasticciano troppo e la coppia FeDal porta via il primo parziale in 42 minuti.

Il secondo set invece vive sulle montagne russe, con un equilibrio sottilissimo che prima viene spezzato e poi ricomposto fino al tie-break. Al terzo game è subito break Team World, ma al sesto c’è la vampata di Team Europe che riporta il match in parità. All’undicesimo la coppia "FeDal" salva sei palle break, quindi Jack Sock forza il tie-break dopo essersela vista bruttissima. Nel finale, al meglio dei sette punti, Sock e Tiafoe fanno tutte le cose giuste e grazie ad una maggiore energia allungano la partita al terzo set.

Nadal sfiora la magia attorno al paletto: Tiafoe corre a stringere la mano

Il super tie-break, che arriva puntuale al termine di mille emozioni, è un viaggio in cui si rincorrono una serie di cose che è anche difficile raccontare. Team Europe scappa via 3-0, ma Team World rincorre e mette il naso avanti sul 5-4. La coppia FeDal” pareggia ancora una volta, quindi un ace e una volée incrociata di Federer costruiscono il match point per la squadra del capitano Bjorn Borg. Sembra tutto pronto per la vittoria, invece un guizzo della coppia Sock/Tiafoe scampa il pericolo e poi trionfa 11-9 in due ore e tredici minuti di gioco.

Djokovic cuore rossonero: canta "Pioli is on fire"

