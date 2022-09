Team Europe. Rappresentante della selezione del vecchio continente nella prima partita è il numero 2 del mondo e finalista degli US Open, Casper Ruud, che soltanto al super tie-break del terzo set (6-4 5-7 10-7 in un'ora e mezza di gioco) piega lo statunitense Jack Sock, ormai più di fama da doppista anziché singolo e che rivedremo all’opera in serata in compagnia di Frances Tiafoe da Meno semplice del previsto nel match inaugurale, ma il primo punto dell’edizione 2022 di Laver Cup va al. Rappresentante della selezione del vecchio continente nella prima partita è il numero 2 del mondo e finalista degli US Open,, che soltanto al super tie-break del terzo set (6-4 5-7 10-7 in un'ora e mezza di gioco) piega lo statunitense Jack Sock, ormai più di fama da doppista anziché singolo e che rivedremo all’opera in serata in compagnia di Frances Tiafoe da ultimo avversario della carriera di Roger Federer , anche se lo stato di forma del n.128 del ranking, per quel che si è visto nella prima partita del torno, non sembra il massimo, e chissà dopo un incontro piuttosto stancante come quello appena affrontato. L’inerzia dell’incontro viaggia da subito sui binari del norvegese, ma di puro orgoglio Sock riesce ad allungare il match al terzo set, il tie-break ai dieci che conquista Ruud in rimonta. Europa in vantaggio in una sfida poco entusiasmante, il cui culmine è la presentazione delle squadre con l'ingresso in campo del Re.

L'ingresso di Roger Federer: l'ultimo torneo di un fenomeno

Primo set indirizzato verso il Team Europe già al secondo game, quando Ruud toglie il servizio a Sock in maniera apparentemente semplice. Lo statunitense impiega più tempo per prenderci la mano sulla particolare superficie della Laver Cup, il norvegese sulla battuta pare ingiocabile e soffiargli il break guadagnato diventa un’impresa. Unico momento degno di nota nella prima metà del set uno scambio da 21 colpi, che Ruud riesce a vincere con una potente diagonale che spiazza il numero 128 al mondo. Poi Jack Sock sale di livello e, a sorpresa, trova il controbreak grazie anche ad una stupenda giocata sotto rete che spiazza l’avversario, ma al game successivo sciupa l’occasione dell’effettivo pareggio: sotto 0-40 e in preda al nervosismo, l’americano riesce a reagire portandosi in parità, poi un doppio fallo e un dritto in rete regalano il set a Ruud dopo quaranta minuti.

Sock vince il corpo a corpo a rete: tocco di rovescio dolcissimo

Più equilibrio nel secondo parziale, dove entrambi i giocatori non concedono neanche una palla break per i primi dieci giochi. Ruud nei suoi primi due servizi lascia a zero Sock, il 29enne statunitense deve soffrire di più per portarsi a casa il punto. Da segnalare il bel gesto di sportività del norvegese che decide di ripetere la battuta su una chiamata dubbia: il fairplay non lo premia istantaneamente (commette doppio fallo) ma riesce a tenere la testa avanti sul 4-3. Il finalista degli US Open riesce a portarsi sul 30-15 mentre è avanti 5-4, ma da quel momento qualcosa si spegne. Non solo il 29enne del Team World riesce a tenere il servizio, ma lascia a zero l’avversario in battuta e chiude il set 7-5 a suo favore, allungando clamorosamente l’incontro al super tie-break.

Che sportività Ruud! Accetta la rigiocata del punto con Sock

Un "death-game" finale ai dieci dove Sock inizialmente approfitta del momento favorevole, tuttavia lo scandinavo classe 1998 riesce a rimontare dallo 0-3 infilando sei punti consecutivi e chiudendo i conti con un 10-7 conclusivo.

Ruud la chiude con classe! 10-7 al super tie-break contro Sock

