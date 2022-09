Ci siamo. Il giorno che nessun appassionato di tennis sognava di vivere, perché non si è mai pronti a rassegnarsi al fatto che un fuoriclasse assoluto come Roger Federer esca di scena è arrivato. La Laver Cup 2022 quest’anno assume contorni storici perché rappresenta anche il canto del cigno di King Roger, che dopo aver deliziato per oltre 20 anni gli sportivi di tutto il mondo, dice basta a Londra, davanti a una cornice unica e in un contesto unico visto che a spalleggiarlo nel team Europe ci saranno tre grandi rivali come: Andy Murray, Novak Djokovic e soprattutto Rafa Nadal , con cui giocherà in un doppio da sogno l’ultimo match della sua inimitabile carriera.

R.Federer/R.Nadal vs J.Sock/F.Tiafoe – non prima delle 21:30 italiane

Federer e Nadal insieme vantano già un precedente, curiosamente proprio nello stesso giorno di 5 anni fa. Era il 23 settembre 2017 quando nella prima edizione di Laver Cup a Praga Nadal e Federer scesero in campo insieme in doppio contro proprio Jack Sock in coppia all'epoca con Sam Querrey. Nadal/Federer si imposero per 6-4 1-6 10-5. Nel video qui sotto gli highlights di quella partita.

Federer/Nadal, doppio da sogno: gli highlights del successo del 2017

Difficile dire cosa ci regaleranno Roger e Rafa in questa ultima esibizione insieme di certo, comunque vada sarà emozionante e sarà la celebrazione di un campione infinito e di un’icona irripetibile della storia di questo splendido sport. Un match imperdibile per omaggiare e salutare a dovere il Re del tennis

IL PROGRAMMA COMPLETO DI VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Sessione diurna

Ore 14:00 C.Ruud-J. Sock

A seguire S.Tsitsipas-D.Schwartzman

Sessione serale

Ore 20:00 A.Murray-A.De Minaur

A seguire R.Federer/R.Nadal vs J.Sock/F.Tiafoe

Berrettini: "Federer mio idolo d'infanzia: qui mi vengono i brividi"

