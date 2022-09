Novak Djokovic detta legge su Frances Tiafoe nel terzo singolare del day 2, riportando il Team Europe davanti (6-4). Non male come antipasto in vista dell’appuntamento clou: sul cemento della O2 Arena infatti, lo attende il compagno Il 6-1 6-3 d’autorità, il primo successo in Laver Cup e la standing ovation strappata al pubblico londinese:detta legge su Frances Tiafoe nel terzo singolare del day 2, riportando ilNon male come antipasto in vista dell’appuntamento clou: sul cemento della O2 Arena infatti, lo attende il compagno Matteo Berrettini nel match di doppio contro Alex De Minaur e Jack Sock.

La cronaca del match

Contro l’americano, l’ex numero uno al mondo ne approfitta per scaldare i motori: per lui un decollo tutt’altro che scontato contro il "più rodato” semifinalista degli US Open, soprattutto considerando che Nole non giocava una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Kyrgios a luglio. Per trovare una sua apparizione sul cemento invece, bisogna riavvolgere il nastro fino al febbraio scorso in quel di Dubai.

Eppure l’astinenza da racchetta non frena il serbo, che a partire dal primo set rovescia addosso all’avversario tutto il suo arsenale. Nel primo parziale Nole concede zero (!!) punti nei suoi turni a servizio, vince 14/14 punti con la prima e scaraventa Tiafoe in uno stato confusionario dopo appena 22 minuti di gioco. Avvio a senso unico, legittimato da un doppio break (al quarto e al sesto game) e dal silenzio del pubblico, quasi sconvolto dall’incontrastata supremazia del serbo.

La prova di forza del primo set segna il punto di non ritorno: irreversibile il copione del secondo set, che cade nelle mani di Nole sin dal primo servizio strappato al primo gioco. Freddissimo il serbo nel contenere la reazione dell’americano al game successivo, annullando una velenosa palla break. Tiafoe ci mette cuore, fino a zoppicare: ma il serbo è spietato a servizio, e non concede più alcuna chance. Il match si chiude sul 6-1 6-3 in favore di Nole, il modo migliore per onorare l’uscita di scena del suo caro rivale Roger Federer.

