Tennis

Laver Cup 2022 - Rafael Nadal lascia troppo spazio, Jack Sock mette il passante: rivivi il match point

LAVER CUP - L’ultima notte di Roger Federer non è stata vincente, ma non importa poi così tanto. Il tributo, alla fine, dopo i punti conclusivi del doppio con Rafael Nadal e contro Jack Sock e Frances Tiafoe in Laver Cup, è di quelli da far tremare.

00:01:46, 41 minuti fa