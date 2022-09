Felix Auger-Aliassime supera Novak Djokovic e permette a Team World di passare avanti nella competizione (10-8). Una partita semplicemente perfetta per il canadese, che fa doppietta in pochi minuti (6-3, 7-6 (3) in un’ora e 34 minuti di gioco: Felix sfrutta alla perfezione la brutta giornata di Nole (se Tiafoe batte Tsitsipas, i ragazzi di John McEnroe diventano campioni per la prima volta in assoluto. Una vittoria inaspettata e clamorosa.Una partita semplicemente perfetta per il canadese, che fa doppietta in pochi minuti ( aveva vinto il doppio insieme a Sock contro Berrettini-Murray ) e completa una giornata memorabile. Il punteggio finale recita: Felix sfrutta alla perfezione la brutta giornata di Nole ( problema al polso/braccio ) e batte per la prima volta in carriera il campione serbo. Ora Team World ha un’opportunità ghiottissima:

La cronaca della partita

Andamento sorprendente nel primo set: succede tutto e il contrario di tutto. Djokovic parte a fiamma: break, servizio e palla per andare 3-1, ma Auger-Aliassime non molla e in un batter d’occhio ribalta il menù con tre game consecutivi. Il canadese si muove benissimo, e nei turni al servizio può contare sulla grande potenza del proprio braccio. Djokovic è sorpreso: il campione serbo tenta di reagire, ma nel nono game subisce un altro break e perde il parziale con il punteggio di 6-3.

