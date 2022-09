! Il Team World capitanato da John McEnroe si lascia andare ad un urlo liberatorio, dopo aver completato una rimonta pazzesca ai danni del Team Europe. Team World festeggia così il suo primo titolo in assoluto – l’Europa aveva trionfato nelle quattro edizioni precedenti -, decisivo il successo di Frances Tiafoe su Stefanos Tsitsipas sul punteggio di 1-6 7-6 10-8. Un trionfo che corona una giornata praticamente perfetta per la squadra di McEnroe, che si era presentata ai blocchi di partenza della terza giornata sotto 8-4. Eppure, Non era mai successo nella (breve) storia della Laver CupIl Team World capitanato da John McEnroe si lascia andare ad un urlo liberatorio, dopo aver completato una rimonta pazzesca ai danni del Team Europe.– l’Europa aveva trionfato nelle quattro edizioni precedenti -, decisivo ilUn trionfo che corona una giornata praticamente perfetta per la squadra di McEnroe, che si era presentata ai blocchi di partenza della terza giornata sotto 8-4. Eppure, il successo del doppio Auger-Aliassime/Sock contro Berrettini/Murray e di Auger-Aliassime su Novak Djokovic , hanno permesso di ribaltare quello che pareva un pronostico ormai scontato.

Ad

Traguardo storico per la spedizione “rossa”, se si pensa che non aveva mai superato la soglia degli 11 punti nella competizione e che veniva dall’ultima traumatica esperienza del 14-1 incassato a Boston un anno fa. La strategia di Mcenroe si rivela determinante al momento decisivo: Tiafoe fa il suo, e azzecca il 12° tiebreak consecutivo di un 2022 straripante.

Tennis Federer: "Mi ritiro, Laver Cup ultimo evento. Grazie a tutti..." 15/09/2022 ALLE 13:26

Il sogno è realtà! Team World vince la Laver Cup, rivivi l'esultanza

La cronaca del match

Quello messo in campo da Tsitsipas nel primo set è un vero e proprio blitz: Tiafoe viene disarmato in soli 20’ da un tennis poderoso (4 ace e 13/15 punti vinti con la prima) e pulito (0 errori non forzati), cedendo tre volte la battuta. Incontenibile la cilindrata dell'ateniese, che disinnesca ogni timido tentativo dello statunitense con una leggerezza impressionante.

Furia Tsitsipas: il drittone spolvera la riga di fondocampo

Le energie del greco però, si diluiscono lentamente nel corso del secondo set: Tiafoe smaltisce le insicurezze iniziali con un quinto game grintoso, in cui trova gli angoli giusti per rimontare un passivo di 0-30 a servizio. Da lì, nessuno dei due oppone resistenza fino al tiebreak. Alla stretta decisiva, l’americano vacilla ma non perde mai la bussola: Tsitsipas si divora quattro match point, e Tiafoe può così trascinare tutto al super tie-break con una combinazione virtuosa di rovescio in corsa e smorzata chirurgica.

Tiafoe come Bolt: recupero in corsa e tocco felpato. Team World in estasi

A quel punto, il Team World gioca a carte scoperte: sul 4-4 Tiafoe inchioda Tsitsipas con uno scatto a rete degno di un centometrista, e da lì può scappare sull’8-4. La tensione dello statunitense permette a Tsitsipas di riavvicinarsi dall’8-4 all’8-7, ma ormai è troppo tardi: con l’ultimo colpo di reni Tiafoe porta in trionfo il Team World.

LAVER CUP 2022: DOVE GUARDARLO IN TV E IN LIVE STREAMING

La Laver Cup 2022 sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player, le nostre piattaforme streaming a partire da venerdì 23 settembre. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale per seguire i migliori tennisti del mondo e le ultime partite della carriera di Roger Federer. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi l’ultimo atto della leggendaria carriera di Roger Federer a partire dal 23 settembre 2022, giorno di inizio del torneo.

NOVITA' E DIETRO LE QUINTE ESCLUSIVE

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da Londra.

TUTTO CIÒ CHE TROVERETE SU EUROSPORT.IT, LA NOSTRA APP E I SOCIAL

Segui la Laver Cup su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte dell’ultima competizione a cui prenderà parte Roger Federer.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I

Twitter I Instagram I TikTok

Federer si ritira: i 10 colpi di Roger che ci hanno fatto emozionare

Tennis Laver Cup: Federer, Nadal, Djokovic e Murray insieme nel Team Europe 22/07/2022 ALLE 09:04