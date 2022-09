Il sipario sta per calare in maniera definitiva sulla carriera di Lo svizzero ha annunciato il ritiro e lasarà l'ultima rassegna a cui prenderà parte a 24 anni dal suo esordio a livello ATP, dopo 20 titoli Slam e 103 tornei messi in bacheca. Un segno indelebile lasciato nel mondo del tennis e dello sport - al di là dei numeri - da parte di un campione inimitabile, che ha scelto di salutare tutti all'evento da lui fortemente voluto e nato su sua iniziativa nel 2017 . Il fenomeno di Basilea farà parte del Team Europe insieme ai rivali di tante battaglie,, andando a riunire quei Fab Four che hanno segnato un'epoca. Ci sarà anche scelto come riserva e testimone di un momento storico della racchetta. King Roger, invece, sarà protagonista già mercoledì 21 settembre, quando prenderà parte alla conferenza stampa della vigilia.