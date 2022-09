Roger Federer sta per scrivere l'ultimissimo capitolo della sua straordinaria carriera, Ci siamo quasi.sta per scrivere l'ultimissimo capitolo della sua straordinaria carriera, dopo aver scelto la Laver Cup come teatro finale di un viaggio lungo 24 anni. L'attesa è altissima, anche se lo svizzero ha dichiarato che prenderà parte solamente al doppio di venerdì , sintomo che il fisico non gli permette un impegno superiore. E prima di imbracciare la racchetta e della conferenza stampa di mercoledì 21 settembre (diretta esclusiva su Eurosport.it e Discovery+ ), il 20 volte campione Slam ha voluto postare un messaggio sul suo profilo Instagram, per ringraziare il mondo per il sostegno e i messaggi di affetto ricevuti e per aggiornare tutti sulle sue condizioni.

"Ciao a tutti, volevo solo darvi un aggiornamento su come stanno le cose. Per prima cosa un grazie enorme per tutti i fantastici messaggi che ho ricevuto in questi giorni. È stato davvero emozionante. sono contento di essere qui a Londra, circondato dalla mia famiglia, Mirka, i ragazzi e ovviamente il mio team. Sono davvero felice per il vostro supporto, i vostri messaggi sono stati incredibili e significano molto per me. Ora sono pronto. Mi sto allenando e mi sento davvero bene. Non posso credere di star per tornare su un campo da tennis e prepararmi per l'ultimo match..."

