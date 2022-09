Tennis

Rafa Nadal dopo l'ultimo match di Federer: "Con addio Roger se ne va una parte importante della mia vita"

LAVER CUP - Nella conferenza al termine del match d'addio di Roger Federer al tennis, Rafa Nadal omaggia l'amico e rivale di una vita con parole meravigliose: "Quando ha annunciato l'addio al Tour è come se una parte importante della mia vita se ne andasse anche perché è stato al mio fianco o di fronte a me in così tanti momenti importanti della mia vita. Vivere questa serata un vero privilegio".

