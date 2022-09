Roger Federer giocherà il suo ultimo match da professionista a Londra in doppio al fianco del rivale di una vita ed amico Rafael Nadal. Una partita che è già leggenda e che farà calare il sipario sulla carriera di Il sogno è esaudito.giocherà il suo ultimo match da professionista a Londra in doppio al fianco del rivale di una vita ed amico. Una partita che è già leggenda e che farà calare il sipario sulla carriera di un campione infinito ed irripetibile . Roger e Rafa sfideranno Jack Sock e Frances Tiafoe, nel main event della sessione serale della prima giornata di Laver Cup. Appuntamento che sarà LIVE ed in esclusiva su Eurosport e Discovery+.

Ultima partita di Federer con Nadal: a che ora?

Il match sarà nella sessione serale di venerdì, prima giornata della Laver Cup 2022. A precedere la partita il singolare, a partire dalle 20:00 ora italiana, tra Andy Murray e Alex de Minaur. Considerando anche lo spirito battagliero di due tennisti come Murray e de Minaur, presumibile che la partita possa avere della lotta. Indicativamente dunque il doppio Federer-Nadal contro Sock-Tiafoe non sarà in campo prima delle 21.30 di venerdì 23 settembre 2022.

Federer e Nadal insieme vantano già un precedente, curiosamente proprio nello stesso giorno di 5 anni fa. Era il 23 settembre 2017 quando nella prima edizione di Laver Cup a Praga Nadal e Federer scesero in campo insieme in doppio contro proprio Jack Sock in coppia all'epoca con Sam Querrey. Nadal/Federer si imposero per 6-4 1-6 10-5. Nel video qui sotto gli highlights di quella partita.

La carriera di Federer in doppio

Roger Federer ha giocato 223 partite ufficiali in carriera in doppio: 131 vittorie e 92 sconfitte il bilancio. Qui dentro 8 titoli e 6 finali perse. Il successo più importante senza dubbio a Pechino, nel 2008, insieme a Wawrinka, che valse alla Svizzera l'oro olimpico. Il compagno con cui ha disputato più tornei in doppio è l'amico Yves Allegro, doppista svizzero classe 1978 con cui a inizio carriera Federer ha giocato 26 tornei in tutto. Alle sue spalle Stan Wawrinka, con cui ha giocato 14 tornei. Colui con cui ha vinto di più però è Max Mirnyi: con il bielorusso Federer ha giocato 5 finali - riuscendo a vincere 3 dei suoi 8 titoli di doppio (Rotterdam 2002, Mosca 2002 e Miami 2003). Il miglior ranking in doppio Federer l'ha raggiunto nel 2003, quando si issò fino alla posizione n°24 della classifica mondiale.

