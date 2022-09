Dal 23 al 25 settembre andrà in scena alla O2 Arena di Londra la quinta edizione della Laver Cup . La competizione che vede scontrarsi 6 tennisti di Paesi europei con altrettanti del resto del mondo. E’ nata nel 2017 in onore di Rod Laver su ispirazione di Roger Federer e del suo manager Tony Godsick ed ha avuto subito uno straordinario successo, a tal punto che dal 2019 è stata inserita nel calendario ATP. E’ innanzitutto uno show, che si verifica dopo il quarto e ultimo Slam della stagione, ed offre la possibilità di vedere insieme anche grandi rivali come Djokovic e Nadal oltre a partite avvincenti tra i due schieramenti. Quest’anno, però, si tratta di un’edizione speciale perché il 15 settembre Roger Federer ha annunciato che si ritirerà dopo le sfide della Laver Cup. Gli occhi saranno allora puntati su di lui, che ha fatto la storia di questo sport, e dello sport. Un campione indiscusso, un atleta encomiabile, l’eleganza fatta sportivo, il Re, non per caso. Siamo tutti curiosi di vedere come giocherà lo svizzero dopo esser stato lontano dalle competizioni per l’intero 2022. Alla Laver Cup ha partecipato in 3 occasioni, la sua squadra ha sempre vinto (Team Europe ha vinto tutte le edizioni) e lui non ha mai perso in singolo. Quest’anno, salvo imprevisti, dovrebbe giocare anche il doppio insieme a Rafael Nadal . In tal caso, questo sarebbe senza dubbio l’evento dell’anno. Ma non sarà di secondaria importanza l’accoglienza che gli riserverà il pubblico di Londra e il saluto finale che riceverà dai compagni del Team Europe e dai rivali del Team World, tra i quali ci sono anche gli avversari di una vita.