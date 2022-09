Quando mancano ormai cinque giorni al via della manifestazione, Matteo Berrettini è stato selezionato come riserva del Team Europe in vista della Laver Cup 2022 (23-25 settembre). Il tennista romano, impegnato questa settimana all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la maglia azzurra nella fase a gironi della Coppa Davis, aveva già rappresentato la formazione europea nell’ultima edizione di Boston 2021. L’azzurro dovrà tenersi pronto e verrà chiamato in causa in caso di infortunio o forfait da parte di uno dei titolari, ma di fatto sarà un componente del team a tutti gli effetti e parteciperà agli allenamenti e ai vari eventi accessori della kermesse.

Berrettini si aggiunge così ad un Team Europe stellare, guidato dal capitano Bjorn Borg e formato dai seguenti giocatori: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Annunciata anche la riserva del Team World, che risponde al nome dello statunitense Tommy Paul. Il n.29 al mondo completa un roster composto da Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Jack Sock, Diego Schwartzman, John Isner e Alex De Minaur.

Ad

Laver Cup Che cos’è la Laver Cup? Format, albo d’oro e il legame con Federer IERI ALLE 13:04

Berrettini si emoziona: "Ottavo con Federer a Wimbledon? Un sogno"

Laver Cup Laver Cup 2022, l'ultimo atto di Federer: quando e dove vederla in tv 16/09/2022 ALLE 09:49