Juncheng Shang si dimostra un ottimo tennista, ma soprattutto un ragazzo dal cuore d'oro: ha solo 17 anni ma ha giù un buon sangue freddo, visto ciò che è accaduto durante il torneo di Lexington, negli Stati Uniti. Il tennista cinese - numero 1 nella classifica Junior ITF del 2021 - mentre stava affrontando Stefan Dostanic, si è accorto che il raccattapalle vicino a lui si stava sentendo male.

"Sta per svenire!", ha detto, prima di gettare la racchetta per terra e prenderlo in braccio per permettergli di andare all'ombra. Gli applausi del pubblico e gli elogi del telecronista del match sottolineano il bel gesto del giovane tennista: "E' qualcosa d'altro", dice il commentatore, alludendo alla bontà d'animo del ragazzo.

