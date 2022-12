Il 2022 non è stato un anno da incorniciare per Matteo Berrettini, che tra sfortune – varie – e noie fisiche – molte – è stato costretto ad accontentarsi di una stagione in cui ha provato a salvare il salvabile. Dopo l’incredibile 2021, con la storica prima finale italiana di sempre a Wimbledon e una corsa culminata fino all’accesso alle ATP Finals di Torino, Matteo si presentava ai nastri di partenza della stagione tennistica con ambizioni e forte di una consapevolezza del proprio talento costruita su anni di duro lavoro.

Perché niente arriva per caso, niente nasce spontaneo. Anche il talento va coltivato. Specialmente quando, almeno in giovane età, in tanti sembrano essere più forti e più pronti di te. E’ un viaggio che parte da lontano quello che Riccardo Bisti, giornalista e commentatore anche sui canali di Eurosport, ha voluto percorrere con ‘Matteo Berrettini – The Hammer’, una biografica edita per Kenness che racconta la carriera del primo tennista italiano in grado di sfatare tantissimi tabù legati al mondo della racchetta tricolore.

Per anni la scuola italiana si è infatti dimostrata incapace di produrre un tipo di giocatore ‘contemporaneo’, il cui schema potente servizio-dritto servisse da spinta iniziale per creare un giocatore fortemente competitivo su tutte le superfici. Matteo Berrettini ha invece personificato il traguardo raggiunto da un movimento che mai come nell’ultimo periodo sta vivendo un momento di gloria assoluta.

Non è stato però tutto semplice nella carriera di Matteo, che come dimostra il suo 2022 resta un giocatore dalle potenzialità enormi ma costretto a convivere con un’evidente fragilità fisica. Mai come oggi allora per ‘capire’ sul serio Matteo Berrettini può risultare utile immergersi nelle pagine scritte da Bisti. Con un lavoro prezioso di ricerca, con aneddoti e racconti raccolti anche attraverso le testimonianze di chi da sempre gli è stato vicino – dal fratello Jacopo a coach Vincenzo Santopadre – in ‘Matteo Berrettini – The Hammer’ si racconta la storia del tennista così come la fragilità dell’atleta, in un percorso utile a comprendere soprattutto il presente e a settare l’attenzione al futuro. The Hammer è insomma un’opera letteraria utilissima per avere un quadro preciso non solo dell’intero percorso che ha portato Matteo Berrettini tra i grandi attuali del tennis mondiale, ma una lettura fondamentale per comprendere anche e soprattutto il futuro. Specialmente dal punto di vista delle aspettative. The Hammer va dunque al di là della semplice fan-base del tennista romano, ma punta più in generale a tutti gli appassionati di tennis, ponendosi come un libro utile anche a capire le difficoltà del mondo della racchetta.

Edito da Kennes, al costo di 16,95€, lo trovate in tutte le migliori librerie e negli store digitali.

