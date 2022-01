9:30 - Tutti i documenti del caso resi pubblici

Nel frattempo, la Corte Federale Australiana ha reso pubblici e consultabili online tutti i documenti che riguardano la vicenda di Djokovic. Esiste un link dal quale visionare e scaricare i PDF.

9:15 - Djokovic sarà giudicato da una corte intera

Ci sono delle novità nel caso. Rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi, cambierà la modalità in cui si svolgerà l'udienza. La prima volta, infatti, quando fu rilasciato confermando il visto, Nole fu ascoltato da un giudice unico. Questa volyta invece, secondo quanto riporta theage.co.aus parlerà di fronte a un'intera corte, di cui faranno parte il giudice capo James Allsop, il giudice Anthony Besanko e il giudice David O’Callaghan.

8:50 - I tennisti parlano...

Non esiste nessun tennista che sia più importante di un evento come l'Australian Open". Ovviamente vengono interpellati sulla questione molti tennisti, e come al solito Rafa Nadal si trova a dover rispondere a una domanda in merito. Probabilmente è stanco di doverne parlare, perché la sua risposta, seppur accomodante nei confronti di Djokovic, è perentoria : "".

8:30 - Manifestanti pro Djokovic

Come già successo nei giorni scorsi - in cui si sono anche viste scene poco edificanti - c'era un gruppo di manifestanti attorno alla macchina che trasportava Djokovic, così come alcuni al di fuori della Rod Laver Arena si sono messi a intonare cori come "free Novak", "free Novak Djokovic", "let him play" (liberate Novak Djokovic, lasciatelo giocare ndt).

8:15 - Cambia l'orario dell'udienza

Ci eravamo lasciati nella giornata di venerdì con un'udienza prevista per le 8 australiane, quindi le 22 italiane, invece da quanto apprendiamo dalla stampa locale c'è un nuovo orario: è slittato tutto di un'ora e mezza, quindi si va alle 9:30 australiane, che saranno le 23:30 italiane.

8:00 - Djokovic di nuovo recluso al Park Hotel

L'ultima notizia in ordine cronologico, ma anche la più importante, è che Novak Djokovic si trova nuovamente recluso al Park Hotel di Melbourne , insieme agli altri "casi" politici, lo stesso posto dove era stato trasferito dopo il fermo per il visto in aeroporto. Quando è stato prelevato, Djokovic indossava una tuta verde e una mascherina ffp2 bianca ed è stato immortalato da qualcuno dei presenti.

Amici di Eurosport buongiorno, è iniziata una nuova giornata in Italia, ma in Australia fervono già i movimenti che riguardano Novak Djokovic , il caso internazionale più chiacchierato del momento. Come ogni giorno, vi racconteremo che cosa sta accadendo dall'altra parte del globo via via che la situazione si dipana.

