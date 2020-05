Ljubicic: "Federer pensa di giocare fino a 100 anni, dopo di lui smetto di fare l'allenatore"

L'ex numero tre del mondo racconta la quarantena dello svizzero: "La ripartenza? Avrà vantaggio chi sa gestire le emozioni".

È ancora in fase di recupero, la pausa non ha inciso ancora molto. Sarà comunque pronto per la ripresa. Ancora non pensiamo a programmare il 2021, ma lui pensa di giocare fino a 100 anni, quindi...

Parole e musica di Ivan Ljubicic. L‘attuale allenatore di Roger Federer ed ex numero 3 del mondo in queste settimane di pausa forzata racconta la sua quarantena e quella dello svizzero in un’intervista a Stefano Semeraro per "La Stampa".

Nessuno dopo Federer

"Al 99% non allenerò nessuno dopo Federer. Sto sviluppando la mia società di management, LJ Sport Group. Vorrei sviluppare un nuovo tipo di management sportivo, perché al momento c’è tanta confusione sul tipo di contratti. Servono più tutele. Potrò seguire qualcuno come consulente, lo faccio già con Coric e altri giovani promettenti. Però nella vita mai dire mai".

Il lavoro del coach

"Da fuori tutti si attaccano ai risultati. A volte nemmeno il coach stesso capisce perché un giocatore fa una determinata cosa in campo. Con i top-player raramente si interviene sulla tecnica, si lavora sui dettagli. Vanno già a mille all’ora e puoi sperare di incidere solo in una piccola percentuale, ma non c’è grande margine. Un bravo allenatore deve saper ascoltare e separare il lato emotivo da quello obiettivo. La mia filosofia far maturare il giocatore, il coach non può decidere tutto".

Come farà a ripartire il tennis

“Se da un lato il tennis come sport sarà tra i primi a riprendere, temo che a livello professionistico sarà uno degli ultimi. Dipenderà dall’ATP, ma anche dalle direttive sugli spostamenti dei governi. È difficile immaginare chi sarà più avvantaggiato. Darei un po’ di vantaggio a chi sa gestire le emozioni, ma è anche vero che gli ‘anziani’ avranno un anno in più. Sarà molto interessante”.

La passione per gli scacchi

"Gli scacchi mi sono sempre piaciuti, fin da bambino. Ho sempre amato ragionare sulle strategie, le cose veloci non fanno per me. Ad esempio non riuscirei mai a giocare a un videogioco di Formula 1. Seguo molto il Tour mondiale. Il mio preferito è Magnus Carlsen, ha saputo cambiare il gioco, un po’ come Federer. Carlsen è il Federer degli scacchi”.

Federer e gli scacchi

"Qualche volta capita di giocare con lui. Che stile ha la sua scacchiera? Sempre all’attacco, cerca soprattutto di mangiare più pezzi possibili”.

