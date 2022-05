Brutte notizie per Lorenzo Musetti: il tennista azzurro era uscito nel corso della sfida contro Alexander Zverev , valida per l'ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid, dopo problema muscolare accusato durantre il pre-partita (" Mi sono fatto male nel riscaldamento per il match, ma ho provato comunque a giocare "). Il tennista italiano aveva perso il primo set, poi all’inizio della seconda frazione ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di unE' lui stesso con un post suad annunciare che a causa di questo infortunio sarà costretto a saltare il torneo di Roma, il prossimo nell'ordine di tempo. Per fortuna ci sarà a Lione e soprattutto al Roland Garros.