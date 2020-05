Lorenzo Sonego torna ad allenarsi: "Nuove regole? Purché si giochi, va bene tutto"

Lunedì 4 maggio è stato il giorno del ritorno all'attività anche per Lorenzo Sonego, tornato in campo al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Intervistato dal "Messaggero", l'azzurro ha raccontato il suo primo allenamento in osservanza delle nuove regole: guanti, mascherina, niente cambio campo, distanza dal compagno e doccia a casa.

Dopo un inizio di 2020 complicato e segnato da cinque sconfitte consecutive, Lorenzo Sonego si era sbloccato raggiungendo i quarti di finale a Rio de Janeiro nella seconda metà di febbraio, salvo poi doversi fermare per un infortunio al polso a pochi giorni di distanza dallo stop internazionale alle attività sportive provocato dall'emergenza coronavirus. Dopo oltre due mesi di isolamento e recupero fisico, Sonego ha potuto riprendere l'attività lunedì 4 maggio, scendendo sui campo del Circolo della Stampa Sporting di Torino con l'amico Andrea Vavassori: il tennista azzurro, #46 del ranking ATP, ha raccontato le proprie impressioni al "Messaggero".

Nuove regole? Purché si giochi, va bene tutto

Tennis Il rovescio della medaglia, alla ricerca del tennista perfetto: chi ha il miglior rovescio? DA 2 ORE

"È stato bello ritrovare il campo, tra l'altro nel circolo in cui sono cresciuto. Le sensazioni sono state buone, ma non è stato un allenamento normale. Ci sono regole precise da rispettare: bisogna entrare in campo con guanti e mascherina, non ci si può avvicinare al compagno o cambiare campo, e bisogna igienizzare le mani a ogni pausa. Ho seguito alla lettera le indicazioni date dalla Federazione. Ovviamente, niente spogliatoi: sono arrivato qui in tuta e così me ne sono andato, facendo la doccia a casa.

Credo che le nuove regole siano sensate, ma, purché si giochi, va bene tutto. La salute viene prima di ogni cosa, e il tennis è uno sport senza contatto fisico: con pochi accorgimenti si può ripartire.

L'allenamento durante il lockdown

"Anche se il calendario non è ancora ben definito, il mio obiettivo è arrivare più preparato degli altri alla ripresa. L'allenamento non è mai sprecato, e ora posso spingere di più sul lato atletico, esagerare un po' di più con i carichi. Durante il lockdown ho sempre fatto allenamento muscolare, e la pausa mi ha permesso di recuperare bene dall'infortunio al polso: prima non riuscivo praticamente più a giocare il rovescio, ma oggi non ho avuto nessun problema".

Play Icon WATCH Sonego: "Emozione unica esordire nel tabellone principale del Roland Garros contro Federer" 00:02:04

Tennis Il rovescio della medaglia, alla ricerca del tennista perfetto: chi ha il miglior rovescio? DA 2 ORE