Quella di ieri per Lucas Pouille non è stata certamente una giornata indimenticabile. Il tennista transalpino, infatti, ha annunciato che dopo due stagioni si è conclusa la collaborazione con Amélie Mauresmo. Proprio durante questo periodo il francese è riuscito a raggiungere anche una semifinale Slam, all’Australian Open 2019.

Sempre nella giornata di ieri il tennista francese ha annunciato ai suoi fan, tramite i social, che è risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo ha iniziato il periodo di isolamento che in Francia dura una settimana al quale seguirà il tampone di verifica. Pouille si sta già concentrando sulla prossima stagione e quindi non appena il problema Covid-19 sarà risolto tornerà in campo per allenardi così da farsi trovare pronto per il tour 2021.