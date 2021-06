Maiorca è un'isola che non smette mai di stupire, non solo per il suo meraviglioso ambiente naturale, il suo clima perfetto e la sua eccellente offerta turistica, ma anche per le straordinarie possibilità che offre per la pratica dello sport in generale, e in particolare del tennis. In effetti, oltre ad essere un luogo ospitale ed iconico ove trascorrere delle vacanze da sogno, negli ultimi anni è diventata una delle destinazioni europee preferite per il turismo sportivo amatoriale e professionistico: ciclismo, golf, trekking e tennis sono solo alcuni degli sport che stanno prendendo piede sull'isola. Le ragioni di questo successo sono molteplici: il suo clima temperato, che permette di praticare lo sport tutto l'anno, i perfetti collegamenti tra l'aeroporto di Son Sant Joan e la maggior parte delle città europee, l'ampia offerta di alloggi (oltre 300.000 in tutta l'isola) e le eccellenti strutture sportive. A Maiorca lo sport e il turismo si fondono in un binomio perfetto.

Oggi è possibile visitare l’isola in tutta sicurezza, poiché i suoi ospitali abitanti, rispettando tutte le misure imposte dalle autorità, hanno reso l'isola una zona libera da Covid.

Mallorca, Paradiso del Tennis Credit Foto From Official Website

Tokyo 2020 Dominic Thiem rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 13 ORE FA

Tra gli sport che hanno trovato la loro idilliaca dimora a Maiorca, uno dei più popolari è senz’altro il tennis, come evidenziano in primo luogo l'aumento del numero e del livello delle competizioni e dei tornei che vi si svolgono, e in secondo luogo il numero crescente di accademie di tennis aperte negli ultimi anni in risposta all'interesse generato da questo sport.

Uno dei campionati più importanti è l'ATP 250 Mallorca Championship, un torneo maschile di altissimo livello. I campi del Mallorca Lawn Tennis & Country Club, situati nella città di Santa Ponça, ospiteranno la prima tappa dell'importante torneo che fa parte del tour ATP, e che si concluderà a Wimbledon. È la prima volta in 19 anni che un ATP 250 Tour si terrà a Maiorca, e la prima volta nella storia che si svolgerà su erba. Il campionato vanta un montepremi di 900.000 euro, e si terrà dal 19 al 26 giugno.

Mallorca, Paradiso del Tennis Credit Foto From Official Website

Un'altra competizione di alto livello è l'ATP Challenger Tour (Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty), la cui terza tappa si svolgerà sui campi della Rafa Nadal Academy dal 30 agosto al 5 settembre.

Questi non sono i soli campionati che si terranno sull'isola: il calendario ITF ha programmato diverse visite nel 2021. A gennaio, Manacor (Rafa Nadal Academy) ha ospitato il torneo di apertura di questo circuito mondiale maschile, mentre a marzo ha ospitato tre date consecutive del circuito mondiale ITF femminile. Inoltre, il 25 settembre, il Mallorca Seniors Open si giocherà al Font de Sa Cala Tennis Club di Capdepera.

L'interesse di Maiorca per il tennis continua a crescere senza sosta, e con esso il numero di scuole che preparano i futuri campioni. Negli ultimi anni a Maiorca c’è stata una vera e propria esplosione di campi di allenamento destinati ai tennisti di tutte le età, rivolti sia ai principianti che ai professionisti. Sono previsti programmi per i giorni feriali e per il fine settimana, tutti supervisionati da allenatori professionisti di fitness e di tennis. Uno dei più importanti è la Rafa Nadal Academy by Movistar, che oltre ad essere stato concepito come un centro di alto rendimento per i giovani di tutto il mondo, è diventato un punto di riferimento internazionale per bambini e adulti che partecipano ai programmi settimanali di tennis durante tutto l'anno. Dopo l'ampliamento, che è nella sua fase finale, l'Accademia ospiterà 40 campi da tennis (terra battuta, superficie dura e indoor), 13 campi da paddle (indoor e outdoor), 2 campi da squash, un grande centro medico e di fisioterapia. Il centro inoltre vanterà una scuola internazionale (Rafa Nadal International School), un centro fitness e Spa (Rafa Nadal Club), e una residenza per il turismo sportivo (Rafa Nadal Sports Centre), il tutto racchiuso in un complesso che continua a impegnarsi in modo molto costruttivo nella diffusione e promozione del nome di Manacor e di Maiorca nel mondo.

Mallorca, Paradiso del Tennis Credit Foto From Official Website

Un'altra accademia molto nota è quella di Guillermo Vilas a Palmanova, con undici campi in terra battuta e due in resina sintetica. Molto conosciuta è anche la Tennis Academy Mallorca, situata nella città di Peguera, una scuola dove si tengono anche tornei ITS. Altre due accademie di eccellente qualità e con tornei ITS nel loro calendario sono la Global Tennis Academy (Marratxí), e il Mallorca Tennis Club Teulera (Palma), a cui possiamo aggiungere oltre 30 club dislocati in diverse zone di Mallorca.

Grazie a questa grande offerta Maiorca è diventata il luogo ideale per chi vuole approfittare del tennis espresso ai suoi massimi livelli. Si tratta di un’offerta sportiva di ampio raggio che cresce continuamente per rispondere alle più elevate esigenze degli amanti del tennis, sia spettatori che giocatori.

Wimbledon Naomi Osaka salta Wimbledon: tornerà per le Olimpiadi 16 ORE FA