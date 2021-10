Maiorca, un paradiso per gli sportivi

Tra la terra e il mare, quest'isola delle Baleari è un vero paradiso per praticare diverse attività all'aria aperta come la corsa, il ciclismo, la vela e molto altro.

Quando si pensa a Maiorca viene subito in mente Rafael Nadal. Grazie alle sue imprese e alla sua personalità, il tennista ha fatto molto per quest'isola, situata al largo di Barcellona e Valencia. Nato a Manacor, la seconda città più grande dell'isola dopo la capitale Palma, il 20 volte vincitore del Grande Slam ha scelto di fondare la sua accademia di tennis nella sua terra natale.

L'Accademia Rafa Nadal ha un'ottima reputazione e attira turisti da tutto il mondo, così come le stelle di domani. Il campione maiorchino promuove costantemente la sua isola, lodandone la bellezza e lo stile di vita tranquillo. E ha ragione! Maiorca è una destinazione popolare fin dagli anni sessanta: Il 70% del suo PIL proviene dal turismo.

Anche se molti turisti visitano Maiorca per godere del suo sole caldo e delle sue acque cristalline, ci sono anche molte persone che vengono per praticare sport. La sua posizione geografica, il clima e i suoi rilievi rendono la più grande isola delle Baleari un vero gioiello per tutti gli amanti delle attività all'aria aperta. Da gennaio a dicembre, si ha tutto l'anno per trovare uno sport da provare in questo paradiso...

Il sogno di ogni ciclista

Visitando Maiorca si resta sorpresi dal numero di ciclisti che utilizzano le sue autostrade. Qui la bicicletta è la regina della strada. La gente va in bicicletta per piacere e per fare esercizio. Oltre al clima, che si presta a questo sport, il terreno collinare di Maiorca è il terreno perfetto per gli appassionati di ciclismo. È quindi logico che ogni anno si tengano sull'isola numerose gare ciclistiche.

Una delle più famose è senza dubbio la settimana della bicicletta. Il sole, le colline, le strade perfettamente disegnate e l'enorme numero di spettatori che fanno il tifo per il gruppo: tutto questo contribuisce a rendere questa competizione un evento imperdibile. Quest'anno inizia il 17 ottobre, mentre nel 2022 il 10 ottobre.

Un'altra gara da non perdere è la famosa Mallorca 312. Al momento dell'iscrizione, si può scegliere tra tre distanze: 312 chilometri, 225 chilometri o 167 chilometri. Ce n'è per tutti i gusti! Ma non importa quale distanza si decide di percorrere: il piacere di guardare l'alba e il tramonto per i 3, 4 o 5 giorni in cui dura la gara rimarrà lo stesso. La prossima sessione inizierà il 24 ottobre, con un'ulteriore sessione il 30 aprile 2022.

Non bisogna dimenticare il resto delle gare in programma sull'isola, tra cui il Trofeu ciclista Pla de Mallorca, che dura anch'esso diversi giorni e inizierà il 19 maggio 2022, o il Gran Fondo Palma, che avrà luogo il prossimo 21 ottobre.

Terra di ciclisti per eccellenza, Maiorca dispone anche di infrastrutture di alto livello che le hanno permesso di ospitare la prima prova del nuovo UCI Track Champions League dal 6 novembre di quest'anno: l'élite mondiale del ciclismo su strada! I grandi nomi della velocità sfileranno su un circuito nuovo di zecca nel velodromo di Palma.

Tra la terra e il mare: lo scenario perfetto per un triathlon

Così come Maiorca è il luogo perfetto per il ciclismo, è ideale anche per il triathlon. Oltre ad alcune autostrade perfette per bici e corridori, l'isola offre una qualità dell'acqua imbattibile per l'inizio della prova di nuoto! Nel 2021-2022, Maiorca ospiterà non meno di cinque triathlon. In ordine cronologico, il Mallorca Triathlon darà il via alle danze il 25 settembre, seguito dal Challenge Paguera Mallorca e dallo Zafiro Ironman, che si disputerà il 16 ottobre.

A ottobre di quest'anno si svolge anche il Powerman Mallorca, che inizia il 23 e si distingue per essere un duathlon (corsa, ciclismo e di nuovo corsa). Infine, per quelli a cui manca l'acqua, l'11 aprile 2022 si svolgerà il Triathlon Portocolom lcon partenza dalle famose acque azzurre del Portocolom Yacht Club. Come se non bastasse, la stagione del triathlon si concluderà con l'impegnativo Zafiro IRONMAN (3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,195 km di corsa) il 16 ottobre 2022. C’è ancora tempo per allenarsi!

La corsa in tutte le sue declinazioni

A Maiorca anche i puristi della corsa troveranno pane per i loro denti. Le colline, la varietà dei terreni e dei percorsi, i paesaggi sorprendenti... tutto concorre a rendere l'isola un paradiso per gli atleti. Naturalmente, dato il suo prestigio, Maiorca organizza una maratona annuale. Quest'anno avrà luogo il 10 ottobre.

Ma la maratona non eclissa tutti gli altri eventi sportivi che fioriscono sull'isola. Tra questi, il Mallorca 5000 Sky Running (il 23 Ottobre di quest’anno), che si terrà tra le cime delle montagne del nord: senza dubbio uno degli eventi più spettacolari. Il giorno seguente, lo Spartan Mallorca delizierà gli amanti delle emozioni: questa corsa di 5 chilometri con 20 ostacoli combina sprint e percorsi a ostacoli. Per coloro che si perdono l'evento di quest'anno, ci sarà una sessione di recupero il 12 marzo 2022.

In un campo completamente diverso, dove la resistenza vince sulla velocità, il Galatzo Trail Mallorca (21Novembre) porterà i concorrenti sulle colline dell'isola e su uno dei suoi sentieri più famosi. Infine, l'anno prossimo in primavera - precisamente il 24 aprile – si terrà la Magaluf Half Marathon, una gara popolare nella zona di Calvià.

Il mare in primo piano

Sarebbe impensabile parlare di sport a Maiorca senza menzionare il Mediterraneo. Qui il mare è ovunque ed è parte integrante della vita dell'isola. È naturale che le sue acque turchesi siano al centro di competizioni come il BEST Fest, dal 28 maggio al 3 giugno: una gara di nuoto in acque libere.

Tuttavia, il Mediterraneo non è riservato solo ai nuotatori. Anche gli appassionati di vela troveranno qui una piccola fetta di paradiso. Gli appassionati di windsurf possono competere nel Trofeo Sar Princesa Sofía, che si tiene dal 2 al 9 aprile 2022, e i marinai possono competere nella Copa del Rey de Vela nel mese di agosto del prossimo anno.

Golf e tennis: gli sport che regnano a Maiorca

Che la pallina sia bianca o gialla, gli appassionati di golf e di tennis si innamoreranno. La splendida cornice dell'isola offre campi da golf molto popolari e rinomati, nonché due competizioni importanti: il Mallorca Golf Open (tenutosi dal 21 al 24 ottobre di quest'anno) e il Grand Final of the Rolex Challenge Tour (dal 4 al 7 novembre di quest'anno). Entrambi i tornei fanno parte del prestigioso calendario dell'European Tour.

Infine, sull'isola di Rafael Nadal, il tennis avrà un posto speciale. Parliamo del Mallorca Championships ATP 250, che avrà luogo nel giugno 2022. Toni Nadal, lo zio del tennista spagnolo e suo ex allenatore, dirigerà il torneo. Contro ogni previsione, data l'affinità di Rafael per la terra battuta, il campionato si giocherà sull'erba. Nel 2021, l'attuale numero 2 del mondo - il russo Daniil Medvedev - ha vinto la finale.

