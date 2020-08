Masters 1000 Cincinnati: Salvatore Caruso vola nel tabellone principale

Dal nostro partner OAsport.it

Missione compiuta per Salvatore Caruso! Il siciliano, dopo aver sconfitto ieri un po’ a sorpresa Jannik Sinner, si ripete quest’oggi regolando in due set l’australiano Jordan Thompson (n.64 del mondo) nel turno finale delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) con il punteggio di 6-4 6-4 n 1 ora e 29 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro ha confermato di godere di un ottimo stato di forma, se confrontato al suo avversario, imponendosi con sicurezza e avvalorando quanto fatto ieri contro Jannik. Pertanto, saranno tre gli italiani nel tabellone principale del 1000 americano, ovvero Caruso, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato con uno “scambio di cortesie” nel terzo e nel quarto game, il tennista del Bel Paese è salito di livello, facendo leva sulla sua maggior regolarità da fondo. Nel nono game il nostro portacolori, infatti, strappa il servizio a Thompson nel momento caldo della frazione e con grande autorevolezza la chiude sul 6-4 senza dare alcuna chance all’aussie.

Nel secondo set Caruso è bravissimo a sfruttare la chance in apertura: due palle break costruite dal siciliano e concretizzazione al secondo tentativo. Tiene botta l’italiano nel gioco successivo, annullando due palle del controbreak, per poi gestire in maniera convincente i suoi turni al servizio. Di contro, l’australiano è più falloso, concedendo anche un match-point sul suo turno di servizio del nono game, ma salvandosi ai vantaggi. L’azzurro, però, a zero archivia la pratica e può festeggiare un riscontro prestigioso.

