Matteo Berrettini. Il tennista romano ha dichiarato forfait per il Masters di Miami che avrebbe dovuto rappresentare il suo rientro in campo dopo l'infortunio agli Australian Open. posticipare il ritorno in campo. Altro forfait di primissimo livello dopo le rinunce di Nadal, Federer e Niente da fare per. Il tennista romano ha dichiarato forfait per il Masters di Miami che avrebbe dovuto rappresentare il suo rientro in campo dopo l'infortunio agli Australian Open. Il n° 10 del ranking mondiale , infatti, si trovava già a Miami ed era pronto a ripartire dopo il ko ai muscoli dell'addome che lo aveva bloccato in Australia. Dopo la prima sessione di allenamento, però, le sensazioni non sono state positive e Berrettini ha deciso di. Altro forfait di primissimo livello dopo le rinunce di Nadal, Federer e Djokovic, tanto per citare alcuni nomi

6 italiani nel tabellone principale

ATP, Acapulco Zverev supera Tsitsipas in finale: 14° titolo 16 ORE FA

Fognini, Sinner, Sonego, Musetti, Travaglia e Caruso al tabellone principale. Ci proveranno anche Gaio, Lorenzi, Giustino, Fabbiano e Viola dalle qualificazioni. Un torneo sicuramente particolare perché, nel maschile, sono state ben 22 le rinunce nel corso delle ultime settimane. Quarantena, restrizioni, viaggi, tante le motivazioni per fermarsi prima, soprattutto in vista dell'inizio della stagione sulla terra in Europa. Lunedì 22 si terrà il sorteggio del main draw alle 17 (ore italiane) quando saranno già cominciate le qualificazioni. Sono quindi 6 gli italiani al main draw dell'Open di Miami, con la presenza in Florida dial tabellone principale. Ci proveranno anche Gaio, Lorenzi, Giustino, Fabbiano e Viola dalle qualificazioni. Un torneo sicuramente particolare perché, nel maschile, sono state bennel corso delle ultime settimane. Quarantena, restrizioni, viaggi, tante le motivazioni per fermarsi prima, soprattutto in vista dell'inizio della stagione sulla terra in Europa. Lunedì 22 si terrà il sorteggio del main draw alle 17 (ore italiane) quando saranno già cominciate le qualificazioni.

Out anche Serena Williams

Importante rinuncia anche nel tabellone femminile. Mancherà all'appello anche Serena Williams che non sarà presente a Miami per recuperare da una recente operazione chirurgica. La numero 7 del ranking mondiale si è sottoposta ad una operazione di chirurgia al cavo orale e dovrà stare ferma per qualche giorno prima di ricominciare a gareggiare.

Nadal dà lo scoop ai cronisti: "Berrettini ko, non giocherà"

ATP, Acapulco Tsitsipas: "Musetti lo vedremo spesso in futuro: rovescio fantastico" IERI A 19:58