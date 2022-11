Carlos Alcaraz è arrivato giovanissimo a essere il numero 1 del mondo . Lo spagnolo ha infiammato le folle con la sua ascesa rapidissima e piace a chi lo guarda per il tennis che esprime. Tuttavia Mats Wilander, intervistato dai colleghi di Eurosport UK, ha individuato il punto debole dell'iberico, che però è anche un punto di forza.

Il motivo per cui Carlos Alcaraz perderà contro alcuni dei giocatori all'inizio della sua carriera è che il suo punto debole è il servizio. Gli succederà più che ai "Big Four", continuiamo a confrontarci con loro e continueremo a fare paragoni perché sono stati loro a fissare un'asticella così alta.

Il paragone ora si sposta su un altro giovane: "Quando si trova contro qualcuno come Felix Auger-Aliassime, che serve delle bombe, la potenza e la precisione con cui le colpisce sono un problema".

Penso che il motivo per cui ci siamo innamorati di Carlos Alcaraz e del modo in cui gioca le partite è che non serve bene. Quindi ogni singolo punto quando serve lui si trasforma in uno scambio lungo e penso che le persone si stiano innamorando del fatto che non stiamo vedendo punti one-shot, stiamo vedendo scambi da cinque, 10, 15 colpi.

"Alcaraz è dappertutto, ma lo svantaggio è quando giochi al chiuso e non hai un servizio sempre affidabile che ti fa fare tanti ace. Quando ti imbatti in un avversario fisico come Auger-Aliassime, avrai un problema. Quindi penso che questo sia il fondamentale che deve migliorare, ma se guardi ad Andy Murray, Novak Djokovic e Rafael Nadal, non è necessario avere un servizio violento per spuntarla nellle sfide da cinque set. Naturalmente, Roger Federer ha iniziato a servire molto bene più avanti nella sua carriera".

