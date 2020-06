Dal nostro partner OAsport.it

Ci saranno anche Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas all’Ultimate Tennis Showdown, uno dei numerosi tornei di esibizione che segnano il passo verso la ripresa del tennis professionistico (una questione sulla quale il 10 giugno se ne saprà di più, o almeno per primi saranno i giocatori a conoscere i dettagli).

A Nizza, nell’accademia di Patrick Mouratoglou, il romano e il greco si uniscono a un cast già particolarmente ampio, che comprende i francesi Richard Gasquet, Benoit Paire e Lucas Pouille, il tedesco Dustin Brown, il canadese Felix Auger-Aliassime, il belga David Goffin e l’australiano Alexei Popyrin.

Dal momento che Berrettini si trova tuttora in Florida, e ha oltretutto ripreso da non molto gli allenamenti, questo significa che dovrebbe aver individuato la maniera di rientrare in Europa. Non si conoscono ad oggi effettivi dettagli su molte modalità di svolgimento dell’UTS, se non per il fatto che andrà avanti per cinque weekend.

Siccome i nomi in ballo saranno alla fine dieci, e quelli oggi noti sono nove, è attesa la comunicazione dell’ultimo partecipante. Doveva esserci anche Fabio Fognini, che si è però operato ad entrambe le caviglie e starà fermo per diverse settimane, in attesa di tornare in concomitanza con la ripartenza della stagione ATP.

