Matteo Berrettini sconfitto nella semifinale del Thiem’s 7 da Rublev in due set

Matteo Berrettini non si qualifica per la finale del Thiem’s 7 2020 a Kitzbuhel. Il romano, nella prosecuzione della semifinale interrotta ieri per pioggia, è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-4 7-6 (6); sarà dunque quest’ultimo l’avversario di Dominic Thiem nell’ultimo atto, previsto più tardi, ammesso che la pioggia non tormenti ancora. Non ci sarà una finale 3°-4° posto, come invece annunciato nella giornata di ieri, per cui questo è l’ultimo incontro dell’azzurro in terra austriaca prima di tornare, domani, vicino Nizza per le semifinali dello Ultimate Tennis Showdown.

Dopo una mezz’ora di ritardo necessaria per risistemare il campo, abbastanza disastrato per la pioggia caduta nelle ore precedenti, Berrettini riparte meglio, guadagnandosi subito due palle break, e potendo recriminare in particolar modo sulla seconda, in cui gira intorno alla palla per giocare la risposta di dritto, che però finisce in rete. Ne arrivano altre due sul 4-4, ma Rublev si salva con un nastro fortunatissimo e un ace centrale. L’azzurro deve poi salvarsi sul 5-6 risalendo da 0-30, e ringraziando il russo per un dritto lungolinea a colpo sicuro finito fuori di pochissimo. Il tie-break è subito appannaggio di Rublev, che approfitta di qualche errore di troppo di Berrettini e sale sul 5-2. L’azzurro, però, ritrova i suoi colpi migliori e si guadagna un set point, mancato però per via di un dritto in rete. Ed è sempre lo stesso colpo, sul 6-7, a determinare la sconfitta dell’azzurro.

Per quanto contino le statistiche in una partita giocata in due giorni diversi, sono tutte particolarmente simili, ma pesa lo 0/4 nelle palle break del romano, come pure un 60% di punti vinti sulla seconda contro il 70% di Rublev.

