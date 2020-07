Medvedev: "Come sono diventato professionista? Ho sacrificato amici, bar e Playstation"

In un’intervista esclusiva al programma di Eurosport "Hanging out with Babsi", condotto da Barbara Schett, il tennista numero 5 al mondo Daniil Medvedev ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo lo US Open; Medvedev spera di poterci tornare presto, e in più ci ha rivelato che cosa gli rubava il sonno le notti prima degli allenamenti.

Hai già controllato il calendario? Partirai giocando a Washington, Cincinnati oppure la tua stagione si riaprirà con lo US Open?

"Il calendario è molto, molto difficile perché ci sono circa sette settimane di fila in cui si disputeranno tre Master 1000 e due Slam, il che è incredibile. Mi sono iscritto per Washington e mi piacerebbe giocare lì – ci ho giocato per tre anni di fila e l’anno scorso sono arrivato in finale – Mentre a Cincinnati non sai mai cosa può succedere, e se non giochi bene ti tocca giocare 5 set allo US Open subito, dopo sei mesi senza aver disputato un singolo torneo… Ecco perché abbiamo deciso di partecipare a Washington, per vedere a che punto siamo".

Che cosa ti preoccupa in vista dello US Open?

"Non credo si possa sapere cosa stia succedendo veramente a New York, e molti giocatori sono contrari a protocolli rigidi. Tuttavia senza queste regole si corre il pericolo di contagio. Bisogna trovare un compromesso. Tutti noi vogliamo tornare a giocare, ma vogliamo stare anche al sicuro. Inoltre, se alcuni partecipanti non possono muoversi con l’aereo per via delle restrizioni dei loro rispettivi paesi, non mi pare giusto. Voglio tornare in campo il prima possibile e giocare tornei per i fan di tutto il mondo ma decidere quando partire è una decisione dura".

Hai giocato un gran tennis l’anno scorso allo US Open, ma quest'anno il pubblico non ci sarà. L’avresti mai detto?

"Sarà strano. Tutti qui abbiamo disputato qualche torneo giovanile in cui si giocava solo davanti al proprio coach, anche se la situazione allora era diversa – si trattava di piccoli campi al coperto dispersi nel nulla – rispetto a giocare all’Arthur Ashe, dove c’è una capienza di 20.000 persone. La parte più difficile sarà giocare partite di notte".

Che cosa ti manca del Tour?

"La cosa che mi manca di più è la competizione. Amo vincere, mi piace competere in qualsiasi cosa, indipendentemente dallo sport in questione. Addirittura piazzo scommesse sui miei amici per vedere chi riesce a correre più veloce. Ma il tennis è il mio lavoro e mi manca la sensazione di dimostrare la mia forza contro i migliori avversari del mondo. Non vedo l’ora di tornare e lottare per vincere".

Hai mai preso in considerazione di partecipare a qualche esibizione?

"Ho deciso di prendermi una pausa prima del ritorno dell’ATP. Inoltre volevo stare al sicuro e informarmi su tutto… E abbiamo visto che per qualche esibizione è stata dura, quindi ho preferito tenere la mia famiglia al sicuro".

[Sui suoi recenti progressi]

"Per qualsiasi anno della mia carriera, se mi elencassi i risultati che sono stato in grado di raggiungere, non ci crederei. Ogni anno sono cresciuto passo dopo passo. Ho concluso l’anno scorso in 16esima posizione, il che è un gran miglioramento per me. Nel 2019 sono partito forte con 6 finali di fila, 3 titoli, e questo è un risultato che non avrei mai potuto sognare. È stato incredibile, giocavo bene, ero sicuro di me stesso e ho avuto anche un po’ di fortuna. Farò di tutto per ripetermi".

"Tre anni fa decisi di prendere più sul serio il tennis. Ero già nella top 100, ma c’erano degli aspetti fuori dal campo che potevo correggere… Andare a letto tardi, uscire di sera… pensavo che questi aspetti non influissero sui miei risultati, ma avanzando d’età e parlando col mio allenatore ho deciso di provare a sacrificare certe cose per diventare un vero professionista. Come andare al bar di sera con gli amici, magari anche 2 o 3 giorni prima del match, andare a letto alle 2 di notte - non è ridicolo, lo fanno tutti, ma io decisi di cambiare… Ho cominciato ad andare a letto alle 11, svegliarmi presto e fare una buona colazione. Ha funzionato alla grande e non posso tornare sui miei passi se voglio giocare bene a tennis. Se non avesse funzionato magari sarei tornato indietro alla mia vita normale, ma così non è stato".

Perché hai deciso di vivere a Cannes?

"Avevo 18 anni e i miei genitori decidevano tutto al posto mio. Abitavo a Mosca, una città stupenda, e se vivere lì fosse stata una mia scelta probabilmente non l’avrei lasciata, ma al contempo stesso non sarei qui a parlarti ora. È stata una buona decisione, e se non avesse funzionato avrei provato a vivere in Spagna o Stati Uniti, ma mi sono trovato molto bene".

"Mio padre ha sempre spinto affinché diventassi uno sportivo professionista e mia mamma era sempre diffidente rispetto ai vari sport, siccome non tutti ce la fanno. Lei provava sempre a indirizzarmi verso una seconda strada e studiavo in una buona università di Mosca, ma il tennis è la mia vita per ora".

"Sinceramente è difficile giocare mentre loro mi guardano. Da ragazzo sentivo molta pressione a giocare davanti a loro perché erano i miei mentori e quando sbagliavo qualcosa mi parlavano da allenatori. Dunque non mi sento mai fiducioso al 100% quando mi guardano".

Mi hanno detto che ti piace giocare alla PlayStation...

"Mi piacciono le sfide, e considero gli eSports uno sport. Però spegnere la PlayStation è stato necessario per diventare un professionista".

"Ci sono stati alcuni momenti – soprattutto prima che mi sposassi – come quando mi presi la mononucleosi dopo l’Indian Wells e dovetti spendere un mese a casa senza potermi muovere. Ero molto debole. Per la maggior parte del tempo giocavo alla PlayStation!"

"Molto tempo fa, tre giorni prima di una partita, io e i miei amici abbiamo giocato dalle 8 di sera alle 7 di mattina. Poi loro sono andati a dormire e io ho detto: 'Ragazzi, faccio colazione, ho un allenamento alle 8 di mattina'. Mi sono addormentato per 20 minuti mentre facevo colazione, poi sono uscito ad allenarmi. Quel torneo non finì bene, e come ho già detto, ho cambiato il mio approccio subito dopo".

[Sul suo rapporto con gli altri tennisti russi]

"Al Tour sono molto amico con Karen Khachanov and Andrey Rublev. Perché al Tour contano molto le nazionalità, il linguaggio e la cultura. I francesi stanno con i francesi, i sudamericani con i sudamericani eccetera… Ed è normale. Quindi penso che tra di noi siamo buoni amici e spendiamo molto tempo fuori dal campo".

Se avessi l’opportunità di rigiocare una partita, quale sceglieresti?

"Deve per forza essere la partita contro Rafa a Londra… 5-1 e un match point, cos’altro devo aggiungere? Alla finale dello US Open 2019 ho dato tutto quello che avevo, ma non potevo farci molto in quell’occasione".

Se potessi scegliere due giocatori contro cui non hai mai giocato, quali sarebbero?

"Borg e McEnroe. Borg è una leggenda di questo sport. Ha vinto così tanti titoli, partite, record… McEnroe lo vorrei sfidare all’Arthur Ashe, siccome per entrambi quello stadio è segnato da un rapporto di amore e odio".

Chi/Qual è stata la tua maggior fonte di ispirazione?

"So già che tutti mi daranno dell’arrogante, ma non lo sono affatto… Ho sempre voluto essere me stesso e realizzare i miei sogni. Nel tennis non voglio copiare o ammirare nessuno… Ovviamente ho apprezzato tutti i russi che hanno giocato – Safin, Davydenko – mentre ero troppo giovane per veder giocare Kafelnikov".

Se avessi l’opportunità di incontrare una persona, quale sarebbe?

"Di solito rispondo Leonardo Di Caprio. Adoro i suoi film."

