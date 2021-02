Il secondo turno del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, sorride all’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del seeding e per questo esentato dal primo turno, il quale supera l’australiano Aleksandar Vukic con il netto score di 6-2 6-4 in un’ora e sette minuti ed agli ottavi se la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene, testa di serie numero 13. Nel primo set l’azzurro trova in apertura il break a trenta che gli permette di giocare sempre avanti nel punteggio e non concede mai l’occasione del controbreak al padrone di casa. Nel settimo game, al contrario, l’azzurro centra un nuovo break a quindici e così può servire per il set chiudendo sul 6-2 dopo 27 minuti.