Tennis

ATP Melbourne, Murray River Open - Kyrgios, servizio dal basso contro Muller

ATP MELBOURNE - Il tennista australiano regala come sempre momenti di estro e follia: nel Murray River Open, ATP 250 in corso a Melbourne, c'è tempo per un servizio dal basso contro Muller. Soluzione ovviamente a sorpresa, anche se la tecnica è un po' da rivedere...

