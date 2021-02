Ad appena 24 ore dal via degli Australian Open 2021, l'Italia del tennis diventa protagonista in una grande nottata tutta da vivere. Di sicuro ci sarà il tricolore almeno su un trofeo domenica 7 febbraio: Jannik Sinner e Stefano Travaglia scenderanno in campo nella finale dell'ATP Melbourne 1 (o Great Ocean Road Open) non prima delle 14 in Australia, le 4 del mattino in Italia. Il match sarà trasmesso da Eurosport e sarà disponibile anche in streaming su Eurosport Player. Sarà il primo confronto diretto tra i due italiani: la prima finale ATP per Travaglia e la seconda per Sinner (vincitore a Sofia lo scorso autunno).