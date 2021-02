Stefano Travaglia vince una vera e propria battaglia sportiva contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena col punteggio di 2-6 7-5 7-6(2), staccando il pass per il secondo turno dell’ ATP Melbourne 1. Una partita spettacolare nella quale entrambi i tennisti hanno messo in campo il meglio del proprio repertorio.

Primo set subito in salita per l’azzurro che al secondo game subisce il break (0-2). Il match è molto equilibrato e i punti seguono pedissequamente l’ordine dei game al servizio. Nel settimo gioco Travaglia prova a piazzare la zampata per riportarsi in scia ma lo spagnolo è bravo ad annullare due palle break (2-5). A questo punto Carballes Baena è bravo a gestire il finale chiudendo 6-2.