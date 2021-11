Intervistato dai colleghi di Eurosport Germania, Mischa Zverev ha parlato del fratello Sascha, fresco vincitore delle ATP Finals 2021 a Torino. Tanti i punti toccati, li riassumiamo per punti con le parole del fratello maggiore, che è anche coach di Alexander.

E' il migliore Alexander Zverev di sempre?

Te lo confermo. E’ una sua versione certamente migliore rispetto la vittoria alle ATP Finals 2018. Gioca meglio, è più maturo in campo e più intelligente nella lettura del gioco, è un giocatore più completo. E’ il miglior Zverev della carriera, ma credo possa ancora migliorare.

Che cosa ha migliorato maggiormente del suo gioco?

Ha migliorato molto il suo gioco di volo ma come dicevo prima ha anche imparato a leggere meglio il gioco, sa quando deve attaccare e quando deve difendersi. Ha più opzioni tra i suoi colpi, si muove bene e in maniera intelligente. Contro Medvedev ha trovato un eccellente mix di gioco tra attaccare quando doveva e giocare in maniera più calma quando non doveva.

Come ha risolto il problema Medvedev, con cui ultimamente aveva sempre perso?

So che alcuni avevano iniziato a definirlo la sua bestia nera, ma non per me. Bastava guardare come sono arrivate le sconfitte contro di lui. Spesso in situazioni in cui Sascha non era al 100% dal punto di vista fisico o semplicemente non ha giocato il suo miglior tennis. Se guardiamo ad esempio anche a Torino in teoria Sascha era quello che è arrivato più stanco dei due, basti guardare le semifinali. Medvedev ha giocato nel pomeriggio con Ruud e Sascha ha dovuto giocare fino a tarda sera con Djokovic; e non ha avuto molto tempo per riprendersi. Anche a causa di questo per me la sua partita è stata particolamente impressionante.

Per Boris Becker la lotta al n°1 sarà tra Djokovic, Medvedev e Zverev. Che ne pensi?

Non ti dimenticare di Tsitsipas, che per metà stagione ha giocato a molto forte. Io penso anche che qualcuno come Rublev possa dare fastidio agli altri giocatori. Dobbiamo anche aspettare per capire come starà Nadal l’anno prossimo. Torna o non torna? Come giocherà la stagione sulla terra rossa? Dal mio punto di vista i nuovo Top 4 sono Djokovic, Medvedev, Sascha e Tsitsipas. Ma questa è solo la mia opinione e le cose possono cambiare velocemente

Cosa preferirebbe, n°1 del mondo o vincere uno slam?

Lui ti risponderebbe “Entrambe”. Matematicamente sarebbe anche possibile diventare n°1 del mondo pur senza vincere un titolo dello slam, ma ovviamente è difficile che ciò avvenga. Negli ultimi 20 anni sono Marcelo Rios è diventato n°1 senza mai vincere uno slam. Poi ci sono giocatori che hanno vinto uno slam ma non hanno mai vinto un Masters 1000. A quel punto puoi anche dire che quello slam è stato un colpo di fortuna, ma se hai vinto già parecchi Masters 1000 e due volte le ATP Finals, quello non è certo un colpo di fortuna. Sascha è uno dei 10 tennisti della storia che è riuscito a vincere le Finals di fine anno più di una volta. E qui dentro ci sono tennisti come McEnroe, Borg, Becker e Sampras. Da un punto di vista puramente statistico dovrebbe essere abbastanza per vincere uno slam... Ma non voglio comunque guardare troppo al passato, preferisco concentrarmi sul futuro e su come far crescere ancora di più Sascha.

