Nadal: "I politici dovrebbero tirarci fuori dalla pandemia, ma pensano solo ai voti"

Il tennista numero 1 del mondo, parlando della situazione politica in Spagna, fa riferimento all'emergenza Coronavirus con toni polemici.

Siamo in un momento così delicato che tutto diventa politicizzato. Ma c'è un problema in politica, ed è che coloro che prendono decisioni, sfortunatamente, lo fanno sempre pensando che ci saranno nuove elezioni

Rafa Nadal, tennista numero 1 del mondo, parlando della situazione politica in Spagna, fa riferimento all'emergenza Coronavirus con toni polemici: "Che ci tirino fuori da questa situazione, che ci sia il minor numero di morti possibile e il minor impatto economico possibile", ha aggiunto il campione maiorchino a 'El País Semanal'.

Tennis Il rovescio della medaglia: Federer, Nadal, Djokovic. Ecco il tennista perfetto 26/05/2020 A 06:09

Play Icon WATCH Rafa Mentality: il segreto di Nadal è racchiuso nell'isola di Maiorca 00:04:53

"Immagino di rivedere stadi e campi pieni, ed è così che mi piace vederli. Dobbiamo essere pazienti e trovare un vaccino, ma non credo in una nuova normalità. La nuova normalità sarà quella che accettiamo", ha detto Nadal. "Mi piace vedere gente, abbracciarsi, stare insieme e dobbiamo cercarlo di nuovo. Non possiamo essere soddisfatti del solo rispetto delle misure di distanziamento", ha aggiunto. Il tennista spagnolo non ha nascosto che secondo lui "sta arrivando un futuro molto complicato e avremo bisogno dell'esperienza dei migliori per uscirne".

Play Icon WATCH Quella volta che Soderling sbalordì il mondo battendo Nadal a Parigi 00:00:42

Roland-Garros #YouSayWePlay - Nadal, polemiche e molto altro: vota i match più belli e guardali su Eurosport 28/05/2020 A 10:02