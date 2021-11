La stagione di Rafael Nadal è già finita da tempo, ma il maiorchino sta lavorando per poter rientrare senza affrettare i tempi, ma con il livello solito che lo caratterizza.

Intercettato a margine di un evento organizzato a Parigi da uno dei suoi sponsor, Nadal ha spiegato quel è il suo piano di massima per il rientro

Ad

Il mio piano è di giocare ad Abu Dhabi e poi in un torneo di preparazione prima dell’Australia, e ovviamente a Melbourne. Questo è il mio obiettivo realistico. Non so ancora esattamente quando tornerò, ma posso dire che la mia intenzione è provare a tornare ad Abu Dhabi a dicembre, e successivamente per l’inizio della nuova stagione a gennaio. Stiamo lavorando duramente per realizzarlo.

ATP, Parigi Musetti doma la bestia nera Djere e vola al secondo turno 11 ORE FA

Il problema al piede sinistro, che l'aveva bloccato la scorsa estate, è ancora presente, ma è in via di risoluzione: "L’infortunio deve ancora migliorare un po’, ma mi sto già allenando quasi un’ora e mezza al giorno, e questo è positivo. Alcuni giorni sono migliori di altri, ma quelli in cui mi sento in fiducia adesso superano quelli negativi, perciò credo di essere sulla strada giusta".

Il torneo avrà luogo dal 16 al 18 dicembre.

Nadal, che sorpresa: auguri al tifoso 90enne che si commuove

ATP, Parigi Murray saluta Parigi dopo 3 ore di lotta: Koepfer vola al 2° turno 11 ORE FA