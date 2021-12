"Ciao a tutti, volevo dirvi che che al rientro a casa dopo il torneo di Abu Dhabi sono risultato positivo al Covid. Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi ci siamo sottoposti a diversi controlli, tutti negativi fino al sabato". Attraverso questo post pubblicato sui propri profili social, Rafael Nadal ha reso nota la sua positività al Coronavirus, scoperta dopo essersi sottoposto a un tampone una volta rientrato in Spagna dal torneo-esibizione Mubadala WTC dove ha rimediato due sconfitte contro Murray e Shapovalov al rientro dopo mesi di inattività sul circuito.

Ad

Le parole di Nadal

Tennis Peng Shuai: "Non ho mai detto che qualcuno mi abbia violentato" 5 ORE FA

"Sto passando brutti momenti, ma confido di migliorare poco a poco. Sono in isolamento a casa e ho già avvisato tutte le persone che hanno avuto contatti con me. Naturalmente devo modificare il mio calendario a seconda di come evolverà la situazione. Vi saprò dire presto quali saranno le mie decisioni, grazie per l'appoggio e la comprensione".

Australia più lontana

"Devo vedere come reagisce il mio corpo. Tornare in campo dopo oltre 4 mesi è stato faticoso. Non voglio rischiare di nuovo di farmi male". Sarà, dunque, difficile vedere il 20 volte campione Slam ai nastri di partenza degli Australian Open il prossimo 17 gennaio. Nei giorni scorsi Nadal aveva già messo in dubbio la sua presenza a Melbourne confessando:

Nadal: "Contro Murray un buon ritorno dopo tanto tempo"

Australian Open Nadal: "Non posso garantire al 100% che sarò in Australia" IERI A 08:46