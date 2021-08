Tennis

Naomi Osaka di nuovo in lacrime in conferenza stampa al torneo di Cincinnati

TENNIS - La tesnnista giapponese, per la prima volta in conferenza stampa dopo i problemi confessati al Roland Garros e l'addio a telecamere e microfoni, scoppia in lacrime al torneo di Cincinnati al seguito di una domanda legata proprio ai suoi problemi legati nel parlare in conferenza stampa. (Credit video: ESPN)

00:00:36, un' ora fa