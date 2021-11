La classifica aggiornata

GRUPPO A

POSIZIONE GIOCATORE MATCH W-L 1 Alcaraz 0-0 2 Nakashima 0-0 3 Cerundolo 0-0 4 Rune 0-0

GRUPPO B

POSIZIONE GIOCATORE MATCH W-L 1 Korda 0-0 2 Musetti 0-0 3 Baez 0-0 4 Gaston 0-0

14:35 - Cerundolo salva due palle break, 4-1 0-1

Qui Nakashima regala un game all'avversario. L'americano si era portato sul 40-30 sfruttando delle leggerezze dell'argentino, che con una smorzata avventata sembrava aver regalato il break. Eppure l'americano ha steccato la risposta a rete, aprendo la strada alla rimonta di Cerundolo, che ha difeso il proprio turno a battuta con grande difficoltà.

14:28 - Nakashima domina il primo set, 4-1

Nakashima impeccabile con la prima (87% tenute in campo) e tenace in risposta, conquista il primo set senza troppi patemi. Cerundolo si aggrappa al proprio servizio mancino per spingere l'americano fuori dal campo, ma senza troppo successo. Ricordiamo che si gioca al meglio dei 5 (velocissimi) set, quindi l'argentino ha ancora ampio margine di rimonta.

14:24 - Nakashima spreca due set point

Sul 3-0, il tennista americano accenna la rimonta dallo 0-30 al 40-30, salvo poi farsi beffare al killer point. Cerundolo vince il suo primo game, ma ora l'americano servirà per il set (si arriva ai 4 game anzichè 6).

14:16 - Break Nakashima, 2-0

Primo killer point! L'americano tiene a zero l'argentino nel primo game a servizio, poi effettua il sorpasso sul 40-40 del secondo game. Molto più sciolto e concreto nella costruzione del punto Nakashima; la superficie veloce sta mettendo in apprensione Cerundolo.

13:55 - Nakashima-Cerundolo

Il Palalido apparecchia per il match d'apertura tra Nakashima e Cerundolo. L'americano, numero 63 nel ranking ATP, parte favorito: la superficie veloce avvantaggia sicuramente Nakashima, che nel corso dell'anno ha disputato 25 match nel circuito maggiore (15-10 il suo record) contro i 9 dell'argentino (6-3), che si è dedicato maggiormente alla terra battuta dei vari tornei Challenger. Quest'anno, Nakashima ha raggiunto due finali ATP (Los Cabos ed Atlanta), i quarti ad Anversa, più la vittoria al challenger di Brest. Cerundolo ha gioito a Cordoba, dove ha trionfato partendo dai turni di qualificazione.

13:30 - Le assenze

Jannik Sinner (campione in carica) e Felix Auger-Aliassime hanno comunicato la Jenson Brooksby, frenato da un infortunio ai muscoli addominali. La scorsa settimana,hanno comunicato la rinuncia al torneo . Entrambi avevano prenotato un ticket per Stoccolma, con la speranza di giocarsi le ultime speranze di accesso alle Atp Finals torinesi. I due giovanissimi tuttavia, non hanno trovato fortuna nel tabellone di Parigi-Bercy, e sono stati esclusi matematicamente dalla race anzitempo (l'altoatesino e il canadese sono stati sconfitti rispettivamente da Alcaraz 6-7 5-7 , e da Koepfer 3-6 5-7 ai sedicesimi). Non parteciperà nemmeno lo statunitense, frenato da un infortunio ai muscoli addominali.

13:20 - Il regolamento

Giunto alla quarta edizione, il torneo conferma ed integra una serie di novità sotto il punto di vista del regolamento. Si tratta, se paragonato al resto dei tornei del circuito, di uno stravolgimento radicale, che ha polarizzato le opinioni di giocatori e appassionati. Innanzitutto, i set verranno giocati su 4 game anzichè 6, con tie-break sul 3-3, con l'intento di vivacizzare i duelli. Punto secco sul 40-40, niente vantaggi.

Il riscaldamento dei giocatori durerà al massimo un minuto, e da quest'anno verrà cronometrato anche il toilet-break (massimo tre minuti, più ulteriori due minuti nel caso il giocatore richieda di cambiarsi). Il coaching inoltre, verrà "legalizzato".

Si qualificano alle semifinali i primi due di ciascun girone, in base al miglior record di vittorie e sconfitte (in caso di parità, si conta il numero di set o eventualmente di game vinti).

13:05 - Il programma

SESSIONE POMERIDIANA (Allianz Cloud Court)

Dalle 14:00 (4) Brandon Nakashima VS (5) Juan Manuel Cerundolo

Non prima delle 15:00 (1) Carlos Alcaraz VS (7) Holger Rune

SESSIONE SERALE (Allianz Cloud Court)

Non prima delle 19:30 (2) Sebastian Korda VS (8) Hugo Gaston

A seguire (3) Lorenzo Musetti VS (6)Sebastian Baez

13:00 - LIVE DAY 1

Amici di Eurosport, benvenuti al LIVE BLOG dedicato alla quarta edizione delle Next Gen Finals. Il cemento dell'Allianz Cloud milanese metterà a confronto 8 fra i migliori talenti under-21 del pianeta. Il torneo si snoderà in cinque giorni, dal 9 al 13 novembre. Il programma odierno partirà dalle 14.00, noi vi forniremo aggiornamenti in tempo reale per tutto il corso della manifestazione. L'appuntamento clou arriverà stasera, quando Lorenzo Musetti sfiderà Sebastian Baez.

